台中師散布學生日記諷家長掛勾黑白道賺黑心錢 法院判賠15萬

台中市一所國小廖姓女教師2年前曾涉散布學生日記給他人，向他人指控學生家長經營當鋪、葬儀社，還掛勾黑白道、賺黑心錢、把精神病遺傳給小孩等言論，家長提告求償100萬元，台中高分院近日審結，認定廖女侵害學童、兩名家長權益，判賠15萬元，全案確定。

家長指控，廖姓女子是國小教師，涉在2023年間對其兩名小孩，有洩漏小孩心情日記給他人，散布小孩患有恐慌症，妨害小孩名譽，導致孩子受到異樣眼光，另外廖女也強逼孩子向外籍教師道歉，不實指控孩子有毆打外師的言論。

家長也說，廖女還在校園內散布他們是恐龍家長、有精神病、將精神病遺傳給小孩，也稱他們從事殯葬業、當舖，賺錢不乾淨、黑白兩道掛勾等，嚴重影響他們與小孩的權益，因此向法院提出侵權損害賠償告訴，求償100萬元。

一審審理時，廖女辯稱，日記內容非秘密，但沒有拿給旁人看，處理學生與外師衝突時，沒有強迫學生道歉，也沒有說出家長指控的言論。

不過法官傳訊與廖女同校教師，都證稱廖女曾拿日記給她們看，即便拒絕，廖女會大聲念出，也曾聽過廖女提到學生家長從事當鋪、殯葬業、賺黑心錢等相關言論。