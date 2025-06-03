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台南分署今法拍...這艘漁船4組人競標 拍賣價金逾214萬

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

法務部行政執行署台南分署配合法務部行政執行署123（每月第1個星期2下午3點）聯合拍賣日，今天上午10時起在台南分署二樓拍賣室進行動產拍賣，總計拍出國瑞自用小客貨車、中華汽車、光陽機車及股份有限公司股份4萬4763股等，總計拍賣價金156萬5982元。

台南分署表示，今天拍賣最受矚目的標的物是台南分署受台南地檢署囑託拍賣的「進漁滿號」漁船；由於拍賣後漁船之漁業執照僅收回1年，1年後拍定人仍得申請核發漁業執照，故在拍賣官解說拍賣條件後宣布開始喊價，出價的價格就由起拍價7萬8000元一路往上加。

進漁滿號漁船有4組應買人競相加價，最終以57萬5000元高於底價且最高價得標，由拍賣官宣布得標；因此，今日拍賣價金合計為214萬982元。

台南分署提醒，為配合行政執行署123聯合拍賣日活動，將持續推出物超所值的拍賣物件，供民眾撿好康。相關的拍賣訊息，請民眾密切注意臺南分署的官網及FB。

法務部行政執行署台南分署配合法務部行政執行署123（每月第1個星期2下午3點）聯合拍賣日，今天上午10時起在台南分署二樓拍賣室進行動產拍賣。記者袁志豪／翻攝
法務部行政執行署台南分署配合法務部行政執行署123（每月第1個星期2下午3點）聯合拍賣日，今天上午10時起在台南分署二樓拍賣室進行動產拍賣。記者袁志豪／翻攝
台南分署表示，今天拍賣最受矚目的標的物是台南分署受台南地檢署囑託拍賣的「進漁滿號」漁船。記者袁志豪／翻攝
台南分署表示，今天拍賣最受矚目的標的物是台南分署受台南地檢署囑託拍賣的「進漁滿號」漁船。記者袁志豪／翻攝

法務部 台南

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