「黃金署長」審了13年 鍾文智效應再發威 黃季敏今戴電子手環防逃

消防署前署長黃季敏被控利用採購案索賄近2千萬元，並將贓款匯往境外，另圖利廠商台標公司2億元，換取招待出國；檢方依貪汙罪起訴黃求處無期徒刑，法院一審判黃18年，二審則改判為16年徒刑，褫奪公權8年，沒收2066萬元犯罪所得。黃與同案被告上訴最高法院，因限制出境、出海期限又將屆，台灣高等法院今裁定境管自19日起延長8月，且黃今起配戴電子手環監控。

因操縱證券交易，累計刑度達30年5月定讞的連一鮑魚前負責人鍾文智潛逃，台灣高等檢察署統計，2021年4月1日至2025年3月12日最高法院判決鍾文智有罪定讞，使用科技設備監控的案件數僅200件，但3月13日至今，開案數就有117件。「鍾文智效應」今再發威，高院裁定黃季敏接受科控，開案數再添1人。

另外，今天裁定延長出境、出海者，除黃季敏外，還包括蔡木火、羅財全、金力鵬。

台北地檢署2012年偵辦黃季敏涉貪，收押後連續發動6波搜索，查扣17塊金磚、11塊金條，重量近20公斤，黃被戲稱為「黃金署長」。

黃季敏並指示時任副署長陳文龍（後接任署長，已退休）等人偽造簽文，陳一審被依偽造公文書罪判刑1年、緩刑2年；消防署資訊室科員羅財全判刑6年，二審改判5年；黃所涉「搜索燈」弊案部分，改判無罪。

黃被控在「亞航」、「無線電」等採購案收賄1924萬元，被依違背職務收賄、洗錢等罪判刑；另在「遠距無線電通訊系統」等建置案中，因圖利台標公司而遭判刑。

台標與法商阿爾卡特廠合作，黃季敏竟以署長名義赴法考察，一件採購案考察8次，但考察的卻都是知名景點，例如「香波堡」、「水道橋」、「亞維儂」，動機和適法性有疑慮。檢方原估算台標不法獲利1207萬元，但一審調查發現，黃季敏使台標獲違約利得、提前領取工程款、遞補得標達2億3152萬元利益，決定將金額沒收。

黃季敏二審被判刑16年、蔡木火5年6月、羅財全5年、金力鵬11年，案件繫屬最高法院。因延長限制出境、出海日期將屆，高院今開訊問庭，公訴檢察官指黃遭重判16年，有逃亡之虞，近期多起重刑被告未被羈押，最終逃亡，為確保後續審判執行，建請法院對黃施以電子監控。

黃季敏對檢方說法感到「驚訝與震撼」，說他之前才找到並調閱地檢署扣押的新證據，並且寫在上訴書提交最高法院，希望最高法院還他清白，應該判他無罪，他也不會逃亡。