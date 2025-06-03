民進黨前立委陳歐珀涉貪 疑收賄推動商港法今遭搜索約談

民進黨籍前立委陳歐珀涉im.B詐騙案，日前才洗刷汙名，台北地檢署檢察官唐仲慶接獲檢舉掌握陳歐珀涉在立委期間收涉基隆聯興國際物流公司人員現金賄賂，推動「商港法」等法案，今依貪汙治罪條例「不違背職務收賄罪」搜索約談陳歐珀與廠商及證人到案。北檢表示，目前暫無法證實。

陳歐珀2023年5月被質疑涉im.B詐騙案，疑無償使用詐騙主嫌曾耀峰提供的車輛及房產，自行宣布退選宜蘭民進黨立委候選人立委，2024年2月北檢偵結起訴im.B詐騙案，陳歐珀未涉及詐騙，直至今年3月民進黨廉政委員簽結調查案，替陳洗刷汙名。

檢方日前接獲檢舉，62歲陳歐珀2012年2月至2024年1月任職立法委員，曾用立委職權在立法院推動「商港法」等法案，背後竟是聯興相關人員涉從2018年起每月替陳支付5萬元助理，每月匯5萬元到人頭帳戶供陳使用。

聯興國際物流公司成立於1999年，為基隆港首家民營碼頭貨櫃首集散站業者，主要業務有基隆東岸貨櫃碼頭經營，貨櫃集散站營運、船務代理服務以及貨櫃陸運運輸。