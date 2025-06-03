快訊

民進黨前立委陳歐珀涉貪 疑收賄推動商港法今遭搜索約談

恭喜第4輪面試！任天堂御用聲優中村悠一3次落選Switch 2 網友都哭了

獨／三峽肇事老翁靈堂曝光 花籃這輓詞遭居民罵翻

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨前立委陳歐珀涉貪 疑收賄推動商港法今遭搜索約談

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

民進黨籍前立委陳歐珀涉im.B詐騙案，日前才洗刷汙名，台北地檢署檢察官唐仲慶接獲檢舉掌握陳歐珀涉在立委期間收涉基隆聯興國際物流公司人員現金賄賂，推動「商港法」等法案，今依貪汙治罪條例「不違背職務收賄罪」搜索約談陳歐珀與廠商及證人到案。北檢表示，目前暫無法證實。

陳歐珀2023年5月被質疑涉im.B詐騙案，疑無償使用詐騙主嫌曾耀峰提供的車輛及房產，自行宣布退選宜蘭民進黨立委候選人立委，2024年2月北檢偵結起訴im.B詐騙案，陳歐珀未涉及詐騙，直至今年3月民進黨廉政委員簽結調查案，替陳洗刷汙名。

檢方日前接獲檢舉，62歲陳歐珀2012年2月至2024年1月任職立法委員，曾用立委職權在立法院推動「商港法」等法案，背後竟是聯興相關人員涉從2018年起每月替陳支付5萬元助理，每月匯5萬元到人頭帳戶供陳使用。

聯興國際物流公司成立於1999年，為基隆港首家民營碼頭貨櫃首集散站業者，主要業務有基隆東岸貨櫃碼頭經營，貨櫃集散站營運、船務代理服務以及貨櫃陸運運輸。

檢方今依貪汙治罪條例不違背職務收賄、財產來源不明等搜索陳歐珀、聯興洪姓負責人住所等處，約談陳、洪等被告及證人到案釐清案情。

民進黨立委陳歐珀。記者余承翰／攝影
民進黨立委陳歐珀。記者余承翰／攝影

陳歐珀 貨櫃 詐騙

延伸閱讀

新進黨工須背景調查 民進黨強化內部機制防共諜

司法分案查李俊俋公務車案 凌濤批李立委任內2年前助理費案卻無下文

民進黨：藍白莫擋特別預算 讓海巡有新式裝備守護海疆

民進黨前黨工「共諜APP」回傳賴清德行程 北檢：偵辦中不便回應

相關新聞

民進黨前立委陳歐珀涉貪 疑收賄推動商港法今遭搜索約談

民進黨籍前立委陳歐珀涉im.B詐騙案，日前才洗刷汙名，台北地檢署檢察官唐仲慶接獲檢舉掌握陳歐珀涉在立委期間收涉基隆聯興國...

影／陳怡君移審雙手上銬不理媒體發問 饅頭主任消瘦一大圈

台北市議員陳怡君及其辦公室主任張惠霖涉嫌詐領助理費，士檢今分別依貪汙、洗錢、使公務員登載不實等罪嫌起訴陳等7人，今早11...

「黃金署長」審了13年 鍾文智效應再發威 黃季敏今戴電子手環防逃

消防署前署長黃季敏被控利用採購案索賄近2千萬元，並將贓款匯往境外，另圖利廠商台標公司2億元，換取招待出國；檢方依貪汙罪起...

台南分署今法拍...這艘漁船4組人競標 拍賣價金逾214萬

法務部行政執行署台南分署配合法務部行政執行署123（每月第1個星期2下午3點）聯合拍賣日，今天上午10時起在台南分署二樓...

新竹保母違規超收托育 4月大嬰僅收托3天就嗆奶窒息亡

新竹一名保母因違規超收嬰幼兒，未妥善照護，導致一名僅送托3天的4個月大男嬰嗆奶窒息死亡。新竹地方法院依過失致人於死罪，判...

台中少年隊警員浮報刑辦費 投公積金沒私用...獲判緩刑

台中市警局少年隊陳姓小隊長與2名偵查佐以辦案時「便當錢不夠」為由，要監控設備洪姓業者開假發票浮報刑事辦案費9萬元；法院查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。