新竹保母違規超收托育 4月大嬰僅收托3天就嗆奶窒息亡
新竹一名保母因違規超收嬰幼兒，未妥善照護，導致一名僅送托3天的4個月大男嬰嗆奶窒息死亡。新竹地方法院依過失致人於死罪，判處其有期徒刑9個月。
該名保母自2003年起取得保母人員技術士證，長期在新竹提供居家托育服務。截至2023年8月1日，她已托育3名未滿2歲的幼兒，但仍違規接受一對4個月齡雙胞胎的托育委託，收托兒童人數超過法定上限。
法院指出，雙胞胎男嬰因年齡不足4個月，需由成人全天候觀察照護，男嬰父母也於事前告知保母，孩子近來感冒且有多痰情形。然而，保母未提高警覺，在2023年8月3日上午，保母餵奶後，將男嬰以趴睡姿勢置於嬰兒床上，隨即轉身照顧其他幼童。至中午12點40分，她發現男嬰嘴唇發紫，無生命跡象，遂撥打119並進行心肺復甦術，男嬰送醫搶救後仍不幸於當日下午宣告不治。
對此，保母於警詢時供稱，因為男嬰才來2天，不清楚他的習性，但是我個人的習慣是給他趴著睡覺，比較有安全感。檢警反問「依照保母相關規定，孩子在還不會翻身前，照顧時是不能讓他趴著，你不知道嗎？」保母則說「我不知道。因為我都讓小孩趴著睡。依照我的經驗，我認為趴著睡會讓小朋友有安全感。」
法官審酌，該名保母雖擁有超過20年的從業資歷，但仍違規超收幼童，且未妥善注意受托嬰兒的安全。其疏忽行為直接導致男嬰死亡，對家屬造成極大悲痛。惟念其犯後於偵查中均坦承犯行，雖於審理過程一度否認，但最終仍坦承責任。保母曾提出賠償300萬元與受害家庭協議和解，仍因與家屬就賠償金額差距過大而未達成和解。該保母無犯罪前科，素行良好，家中經濟負擔由其一人支撐，且尚有兩名子女就學中，基於以上因素，處有期徒刑9個月。
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