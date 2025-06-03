新竹保母違規超收托育 4月大嬰僅收托3天就嗆奶窒息亡

新竹一名保母因違規超收嬰幼兒，未妥善照護，導致一名僅送托3天的4個月大男嬰嗆奶窒息死亡。新竹地方法院依過失致人於死罪，判處其有期徒刑9個月。

該名保母自2003年起取得保母人員技術士證，長期在新竹提供居家托育服務。截至2023年8月1日，她已托育3名未滿2歲的幼兒，但仍違規接受一對4個月齡雙胞胎的托育委託，收托兒童人數超過法定上限。

法院指出，雙胞胎男嬰因年齡不足4個月，需由成人全天候觀察照護，男嬰父母也於事前告知保母，孩子近來感冒且有多痰情形。然而，保母未提高警覺，在2023年8月3日上午，保母餵奶後，將男嬰以趴睡姿勢置於嬰兒床上，隨即轉身照顧其他幼童。至中午12點40分，她發現男嬰嘴唇發紫，無生命跡象，遂撥打119並進行心肺復甦術，男嬰送醫搶救後仍不幸於當日下午宣告不治。

對此，保母於警詢時供稱，因為男嬰才來2天，不清楚他的習性，但是我個人的習慣是給他趴著睡覺，比較有安全感。檢警反問「依照保母相關規定，孩子在還不會翻身前，照顧時是不能讓他趴著，你不知道嗎？」保母則說「我不知道。因為我都讓小孩趴著睡。依照我的經驗，我認為趴著睡會讓小朋友有安全感。」