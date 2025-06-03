酒測值1.16肇事獲緩起訴竟又酒駕達1.02 兩罪齊發判8月

施姓男子去年6月在家喝酒到天亮，竟仍騎車上路，與機車騎士擦撞，導致雙方受傷，酒測值達每公升1.16毫克；施獲緩起訴處分，竟又在緩起訴期間酒後騎車上路，再次被警察攔查，測得酒測值每公升1.02毫克，台南地院分別將他依公共危險罪判刑3月、5月。

判決書指出，46歲施姓男子去年6月10日晚間10時許至隔天凌晨3時許，在台南市南區住處飲用蔘茸酒，清晨7時許仍騎機上路。並在中西區大智街與大勇街路口時，與葉姓騎士的重機發生擦撞，雙方均受傷；警方到場測施呼氣酒精濃度已達每公升1.16毫克。

本案台南地檢署檢察官念施是初犯，給予緩起訴處分；結果施又在去年11月24日下午3時許，於住處飲用藥酒後，4時許騎車上路。並在行經南區喜樹路與喜樹路340巷口時，因交通違規遭警攔查，員警發現他身上散發酒氣，測試呼氣酒精濃度達每公升1.02毫克。

施再犯酒駕，這次檢察官直接提起公訴，聲請簡易判決處刑；法院指出，施獲緩起訴，卻再犯本案，顯然輕忽法律規範、漠視自己及公眾通行之安全，對交通安全危害匪淺，念其犯後承認犯行，參酌智識程度及家庭狀況等，判處有期徒刑5月。

施於緩起訴期間，再犯酒駕，檢察官撤銷緩起訴，將他提起公訴，聲請簡易判決處刑；法院認為，施漠視自己安危，復罔顧公眾安全，所為應予以非難，考量其犯罪動機、目的及與葉姓男子發生交通事故雙方均受傷，再依公共危險罪判刑3月。