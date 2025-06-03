快訊

民進黨前立委陳歐珀涉貪 疑收賄推動商港法今遭搜索約談

恭喜第4輪面試！任天堂御用聲優中村悠一3次落選Switch 2 網友都哭了

獨／三峽肇事老翁靈堂曝光 花籃這輓詞遭居民罵翻

酒測值1.16肇事獲緩起訴竟又酒駕達1.02 兩罪齊發判8月

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

施姓男子去年6月在家喝酒到天亮，竟仍騎車上路，與機車騎士擦撞，導致雙方受傷，酒測值達每公升1.16毫克；施獲緩起訴處分，竟又在緩起訴期間酒後騎車上路，再次被警察攔查，測得酒測值每公升1.02毫克，台南地院分別將他依公共危險罪判刑3月、5月。

判決書指出，46歲施姓男子去年6月10日晚間10時許至隔天凌晨3時許，在台南市南區住處飲用蔘茸酒，清晨7時許仍騎機上路。並在中西區大智街與大勇街路口時，與葉姓騎士的重機發生擦撞，雙方均受傷；警方到場測施呼氣酒精濃度已達每公升1.16毫克。

本案台南地檢署檢察官念施是初犯，給予緩起訴處分；結果施又在去年11月24日下午3時許，於住處飲用藥酒後，4時許騎車上路。並在行經南區喜樹路與喜樹路340巷口時，因交通違規遭警攔查，員警發現他身上散發酒氣，測試呼氣酒精濃度達每公升1.02毫克。

施再犯酒駕，這次檢察官直接提起公訴，聲請簡易判決處刑；法院指出，施獲緩起訴，卻再犯本案，顯然輕忽法律規範、漠視自己及公眾通行之安全，對交通安全危害匪淺，念其犯後承認犯行，參酌智識程度及家庭狀況等，判處有期徒刑5月。

施於緩起訴期間，再犯酒駕，檢察官撤銷緩起訴，將他提起公訴，聲請簡易判決處刑；法院認為，施漠視自己安危，復罔顧公眾安全，所為應予以非難，考量其犯罪動機、目的及與葉姓男子發生交通事故雙方均受傷，再依公共危險罪判刑3月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

施姓男子酒後與機車騎士擦撞，導致雙方受傷，酒測值達每公升1.16毫克；施獲緩起訴處分，竟又在緩起訴期間酒後騎車上路。示意圖／聯合報系資料照片
施姓男子酒後與機車騎士擦撞，導致雙方受傷，酒測值達每公升1.16毫克；施獲緩起訴處分，竟又在緩起訴期間酒後騎車上路。示意圖／聯合報系資料照片

酒駕 檢察官 台南

延伸閱讀

新莊男喝高粱酒駕上路追撞前車 乘客出面頂替均遭訴

XREX創辦人幫洗錢4.1億緩起訴 鏈科聲明：受客戶牽連

NOVA董座北市街頭酒駕 酒測值0.71 緩起訴支付公庫9萬元

酒駕又毒駕…台中男狂飆撞死人 稱「過程有監視器」求交保被駁回

相關新聞

民進黨前立委陳歐珀涉貪 疑收賄推動商港法今遭搜索約談

民進黨籍前立委陳歐珀涉im.B詐騙案，日前才洗刷汙名，台北地檢署檢察官唐仲慶接獲檢舉掌握陳歐珀涉在立委期間收涉基隆聯興國...

影／陳怡君移審雙手上銬不理媒體發問 饅頭主任消瘦一大圈

台北市議員陳怡君及其辦公室主任張惠霖涉嫌詐領助理費，士檢今分別依貪汙、洗錢、使公務員登載不實等罪嫌起訴陳等7人，今早11...

「黃金署長」審了13年 鍾文智效應再發威 黃季敏今戴電子手環防逃

消防署前署長黃季敏被控利用採購案索賄近2千萬元，並將贓款匯往境外，另圖利廠商台標公司2億元，換取招待出國；檢方依貪汙罪起...

台南分署今法拍...這艘漁船4組人競標 拍賣價金逾214萬

法務部行政執行署台南分署配合法務部行政執行署123（每月第1個星期2下午3點）聯合拍賣日，今天上午10時起在台南分署二樓...

新竹保母違規超收托育 4月大嬰僅收托3天就嗆奶窒息亡

新竹一名保母因違規超收嬰幼兒，未妥善照護，導致一名僅送托3天的4個月大男嬰嗆奶窒息死亡。新竹地方法院依過失致人於死罪，判...

台中少年隊警員浮報刑辦費 投公積金沒私用...獲判緩刑

台中市警局少年隊陳姓小隊長與2名偵查佐以辦案時「便當錢不夠」為由，要監控設備洪姓業者開假發票浮報刑事辦案費9萬元；法院查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。