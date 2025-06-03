台中少年隊警員浮報刑辦費 投公積金沒私用...獲判緩刑

台中市警局少年隊陳姓小隊長與2名偵查佐以辦案時「便當錢不夠」為由，要監控設備洪姓業者開假發票浮報刑事辦案費9萬元；法院查，陳等將費用買偵辦器材、投入公積金，行為雖可議但非挪為私用，依偽造文書罪判陳6月，緩刑2年，洪判11月，可上訴。

檢方查，少年隊張姓偵查佐2021年為抓少年藥頭，向隊上申請2萬4000元刑辦費，向洪男公司租1個半月監控設備，因張提前掌握少年行蹤，最後並未使用監控；張考量常申請刑辦費未獲准，同仁還得自掏腰包投入公積金，前後兩次要洪開假發票，不實請領5萬4000元投入公積金。

檢方發現，陳姓小隊長曾以個人名義花1萬8000元向洪買1台偵防器材作公務辦案，但陳付款前得知有隊員向洪租器材沒用到，卻又要洪開假發票，將租器材1萬8000元請領刑辦費，最後再匯給洪。

此外，田姓偵查佐為抓少年毒販，請領4萬元刑辦費向洪租使用2個月偵防器材，但才用1個月就破案，實際僅需付2萬元，田考量少年離開觀護所後仍有高度再販毒機會，若再重新申請很可能因年底經費用罄、流程耽誤錯失偵辦契機，就請洪開4萬元假發票讓他浮報。

檢方訊時，3名警員坦承犯行。洪證稱依警員要求開假發票供核銷，自己沒多賺錢，張佐、陳姓小隊長都跟他說「便當錢不夠、要報便當錢」及講明要開多少金額的發票；檢方偵結依行使公務員登載不實文書罪嫌起訴陳姓小隊長、洪姓男子；張姓、田姓偵查佐緩起訴。

台中地院審理時，陳、洪均坦承不諱，與同案警員、相關人證詞相符，另有對話紀錄、廠商請款明細可佐。考量陳非法請領的刑辦費用於公務偵防器材，非挪為私用，依刑法第59條情堪憫恕減刑，洪則有多項偽造文書前科，應予加重。

法院審酌，陳知悉警察機關的刑辦費應切依照支用範圍、簽准核銷，卻以不實方式請領，為圖爭取辦案時效，但陳的犯罪動機是為將刑辦費充做公務偵防器材價金、充作公積金或日後租偵防器材所用，行為雖可議，但本於公用需求，犯罪危害有限。