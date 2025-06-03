警政監涉貪案改前特偵女檢辯護 林明佐：我半殘不會逃

刑事局前警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，被控和九州博弈集團洩密、貪汙6616多萬元，林3月一度以1200萬元交保，但隨即遭撤銷再遭羈押，林如今改委任前特偵組檢察官越方如為其辯護，今延押庭主張交保回屏東老家限制住居，直言自己已經是「半殘之人」沒能力逃亡。

台中地檢去年5月發動搜索，將林明佐聲押獲准、起訴，台中地院今年3月命林1200萬元交保，經檢方抗告、台中高分院以林涉貪6616萬餘元，僅被扣押1216萬多元，若逃亡仍可在海外享有5400萬元鉅款度過餘生，撤銷發回，中院更裁改裁定林收押。

台中地院今開訊問庭，考量林明佐需坐輪椅行動不便，今以視訊方式讓林留在看守所內開庭，法官傅可晴詢問林明佐及其辯護人意見。

林明佐表示，他現在無法行走需要靠輪椅移動，希望法院考量他身體狀況，讓他限制住居在屏東老家，有家人照顧及無障礙空間，並請具保。

林的辯護人、律師王顥鈞指出，林目前急需到台北榮總接受BNCT治療，請審酌他身體狀況，之前交保期間戴電子腳鐐已造成左腳傷口，治療過程中也需要暫時拆卸，目前醫療費已經花了200多萬元，林願意提出500萬元至800萬元具保。

由於林明佐先前曾委任前檢察長轉任的重量級律師朱兆民，經朱多次律見後，目前換將改由同所律師、前特偵組「特偵一班」唯一女檢察官越方如辯護。

越方如說，依林明佐目前身體狀況已無逃亡可能，加上需要足夠的營養品，請法院考量他無逃亡、串證之虞，給予具保。

公訴檢察官主張，林明佐涉犯貪汙10年以上重罪，且公務員財產來源不明高達4451萬元，目前僅被扣押1216萬元，還有上千萬不法所得未扣案，顯有相當財力可逃亡，另有共犯陳政谷、徐培菁需交互詰問，仍有串證之虞，並請法院審酌林病況是否符合保外就醫要件。

檢察官也說，辯護人稱林明佐交保期間治療無法戴電子腳鐐，恐增加逃亡可能，且僅願提出800萬元保金，與先前1200萬元有落差，高等法院台中分院撤銷具保裁定也認為過低，主張應延長羈押。