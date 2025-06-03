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菲籍夫妻在台非法當牙醫 「現場20人排隊」桃檢起訴6人

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市菲籍男子卡盧比、妻子路米雪及其姪女GARCIA與ANTIMANO等4人涉嫌未具合法醫師資格在桃園區、中壢區等地非法從事牙醫業務賺取暴利，另2人涉協助違法行醫，桃園地檢署日前搜索時現場等待看診病患竟高達20人。近日檢方依違反醫師法起訴4人，具體求刑2年至7月不等有期徒刑，並向法院聲押獲准，另2人則酌請院方量處適當之刑或緩刑。

桃園市衛生局前年8月接獲檢舉，指稱有外籍人士在桃園從事醫療行為，當時到場稽查時僅查獲姪女GARCIA一人函送偵辦，但衛生局立即通報檢方展開調查。

桃園地檢署檢察官邱郁淳指揮桃園警分局及桃園專勤隊偵辦，發現菲籍男子CALUB ROMMEL（譯音卡盧比）及CRUZ MICHELLE （譯音路米雪）夫妻為幕後主嫌，多次短期出入台灣並更換營業地點，前年2月至8月間夫妻倆在桃園區林森路某處非法為移工為醫療行為，又於去年9月至今年4月17日止改在中壢區中華路1段繼續營業。

桃園地檢署今年4月17日親自率隊執行搜索行動，當場查獲卡男等4人正從事調整牙套、牙齒美白、假牙安裝及注射藥劑等醫療行為，現場等待看診病患高達20人，並查扣現金新台幣29萬9500元及相關醫療器材。檢方隨即聲羈卡盧比、路米雪、GARCIA與ANTIMANO等4人獲准，後續積極蒐證，於上月29日起訴。

檢方審酌，卡男等3人透過社群平台廣泛招攬病患，影響層面甚廣，且檢警衛調查後明知已違反醫師法規定，仍持續利用短期觀光簽證頻繁進出台灣，掩護經營違法事業，以謀取高額利潤，無視他人健康，犯後態度非佳，認卡男4人涉犯醫師法第28條之未取得合法醫師資格，執行醫療業務罪嫌，建請法院各處有期徒刑2年；被告ANTIMANO則因從事犯罪行為期間較短，建請量處有期徒刑7個月。

檢方表示，另有菲律賓籍被告WU HERMINIA （譯音黑美惹依地萬）、吳男涉犯刑法第30條第1項、醫師法第28條之幫助非法執行醫療業務罪嫌，則因坦承犯行建請量處適當之刑或給予緩刑。檢方強調，非法醫療嚴重危害國人與移工健康，將持續與衛政、警政及移民機關合作，嚴辦類似案件，以維護社會公共安全。

桃檢指揮桃園警分局、移民署桃園專勤隊查獲菲籍卡盧比等6人非法從事牙醫密醫行為，現場發現簡陋牙醫看診設施，檢方偵結起訴並聲押4人獲准。記者周嘉茹／翻攝
桃檢指揮桃園警分局、移民署桃園專勤隊查獲菲籍卡盧比等6人非法從事牙醫密醫行為，現場發現簡陋牙醫看診設施，檢方偵結起訴並聲押4人獲准。記者周嘉茹／翻攝
桃檢指揮桃園警分局、移民署桃園專勤隊查獲菲籍卡盧比等6人非法從事牙醫密醫行為，現場發現簡陋牙醫看診設施，檢方偵結起訴並聲押4人獲准。記者周嘉茹／翻攝
桃檢指揮桃園警分局、移民署桃園專勤隊查獲菲籍卡盧比等6人非法從事牙醫密醫行為，現場發現簡陋牙醫看診設施，檢方偵結起訴並聲押4人獲准。記者周嘉茹／翻攝

醫師 衛生局 桃園地檢署

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