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掏空遠航二審改口部分認罪 張綱維：為節稅身敗名裂

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

遠東航空公司董事長張綱維被控掏空，獲利近36億元，一審被依證券交易法等判14年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今進入審判程序，張綱維改口承認犯商業會計法、偽造文書罪，律師團表示，因一審量刑頗重，張也認真審酌所犯的罪行有哪些，他也表達悔意與誠意，一個月內將呈報犯罪事實。

檢方2020年7月起訴遠航人員3人，北院除判張綱維14年重罪，另處1年得易科罰金之刑，未扣案犯罪所得32億元沒收；遠航副董事長鄭晴文判刑3年，得易科罰金之刑8月；遠航協理陳建州判1年3月得易科罰金之刑。合作金庫前董事長廖燦昌、前副總黃伯川、前協理陳世卿，及林文理、孫翊溱、呂明昇、劉佩璇4名經辦行員遭訴，一審皆無罪。

檢方起訴指出，遠航因前董事長崔湧財務出現危機，向法院聲請重整獲准，張綱維無足夠財力籌措或引進有效資金執行重整，卻佯以名下樺福集團自有資金充裕、將挹注遠航取得重整人資格，取得遠航業務經營、財產管理處分權。張隨後陳報不實重整計畫及隱匿高利貸來源，完成增資獲復航許可，再虛增營收美化財報以「轉調樺壹款」名義侵占遠航資金。此外，遠航2015年10月帳上已還清所有關係人代墊款，張綱維卻將樺福關係人負債轉給遠航承受，由遠航向合庫台北分行貸款，將核貸款用以代償樺福公司等關係人於安泰銀行欠款約20億元。

檢方查出，遠航2015年底重整完成，隔年即出現財務赤字，張綱維為避免遠航遭民航局裁罰致影響航權，將新北市淡水區「小坪頂」房地過戶給遠航承買「爛尾樓」，遠航又承受重大損失。

台北地院認為張綱維以不法手段詐得遠航重整的龐大利益，將遠航資產充作私人金庫，作為樺福集團資金操作之用，違背公司治理原則，破壞社會經濟秩序，更未體認飛航大眾運輸特許事業負責人社會責任，依法重判。

高院行準備程序時，張綱維喊冤，並埋怨「華航、復興空難還能繼續飛，對遠航太不公平」。張表示，案件裡的所有公司都是他一人獨資，沒有被害人，也沒有欠員工薪水，旅客也沒損失，因沒有股東，怎麼會自己背信、侵占、掏空自己？還說「只有我損害」。張說，因當時重整人「富理門公司」蔡慧玲律師找他接手，因當時房地產事業正好，手上蠻多現金的，才想回饋社會，遠航負淨值180億，有什麼好詐騙的？並說以後沒人敢再做公司重整。

高院今天上午審理，審判長向張綱維確認上訴範圍，張改口承認違反商會法、偽造文書，律師團表示，至於其他罪名，希望合議庭給予1個月的時間容他們律見後呈報。

律師表示，因一審量刑很重，因此他們聲請調查證據盼釐清，並說張綱維起心動念都是「節稅」，因此違反商會法、偽造文書應該是同一個行為，而張並無侵占犯意，也不應構成侵占。

檢察官則認為張綱維上訴無理，請求駁回上訴。同時，檢方認為張虛增廣告收入，涉犯證交法「財報不實」，一審此部分判無罪不合理。

法院休庭期間，檢察官向張綱維表示「法人是獨立的人」，張不能認為是他出的錢就可以為所欲為，張則解釋因不了解而觸法，但他沒有犯罪意圖，因此認罪，但他強調本案「沒有被害人」，但他身敗名裂、損失慘重。眼看檢察官和張綱維在律師於庭外討論辯論方向時聊了起來，法官提醒休庭期間的談話不作為訴訟參考，但此時辯護人不在身邊，張可能要考慮到講出的話語是否適當，雙方才停下談話。

台灣高等法院審理遠航掏空案，董事長張綱維今改承認違反商業會計法、偽造文書罪，但他強調「沒有被害人」。資料照片。記者王宏舜／攝影
台灣高等法院審理遠航掏空案，董事長張綱維今改承認違反商業會計法、偽造文書罪，但他強調「沒有被害人」。資料照片。記者王宏舜／攝影

遠航 律師 侵占

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