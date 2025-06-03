社工安排親子會面遭個案母咬傷 法院依妨害公務判刑
屏東縣林姓女社工師處理受保護兒童案，手中抱著一歲多男童，突遭男童媽媽咬傷林姓女社工的左前臂，社會處決定報警，檢方依妨害公務罪起訴男童媽媽，屏東地院審理後，判男童媽媽犯妨害公務罪處拘役30天，可易科罰金，緩刑2年，並應於判決確定日起一年內，向公庫支付3000元。可上訴
判決指出，全案發生在2024年2月初，當時林姓女社工師在執行受保護安置男童，與男童媽媽的親子會面，男童媽媽不滿屏東縣府的安置情況，當時林姓女社工師手中抱著一歲多的男童，男童媽媽突然咬傷林姓女社工的左前臂，造成瘀傷的傷害，對於公務員在依法執行職務時，施以強暴脅迫。
社會處決定報警，屏東地檢署依妨害公務罪起訴男童媽媽。
屏東地院審理時，男童媽媽在社工師執行職務時施以強暴行為，所為非僅危害公務員執行職務的安全，更破壞國家法紀，公務員執行公權力的尊嚴性，實非可取，考量男童媽媽犯後坦承犯行，林姓女社工師對於法院給予男童媽媽緩刑並無意見。
判決指出，因此判男童媽媽犯妨害公務罪處拘役30天，可易科罰金一天一千元，緩刑2年，並應於判決確定日起一年內，向公庫支付3000元。
屏東縣社會處表示，林姓女社工師年資17年，對於判決結果接受，事件發生後，縣府提供社工醫療驗傷診斷，團體心理諮商，司法告訴及警政組成網絡安全研商會。
社會處也呼籲，暴力零容忍，無論是對家庭內或是執行公務，任何人都不能對待他人暴力。
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