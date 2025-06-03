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喝太茫...他酒後找朋友代駕 車沒停好警勸導竟自己移車被抓了

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

顏姓男子到朋友家飲酒後，離去時由朋友代為開車，朋友停車未緊靠道路停好，員警上前勸導，顏一聽，竟自己坐上車，發動移車；員警見顏滿身酒氣，當場酒測，確認酒測值超標，顏還沒有駕照，逮捕送辦。台南地院審理後，將顏依公共危險罪判刑3月。

判決書指出，65歲顏姓男子今年2月7日下午5時許到台南市東山區朋友住處飲酒後，由朋友幫忙開車載往新營區另一名友人住處，朋友停車時未緊靠道路右側停車，員警上前勸導；當時員警已注意到顏滿身酒氣，提醒他為大眾行車公共安全，切勿酒後駕車。

沒想到，顏一聽車沒停好，竟自己坐上車，發動移車；員警將顏攔下，當場酒測，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.66毫克，將他逮捕送辦。檢方偵訊時，顏承認犯行，台南地檢署依公共危險罪提起公訴，聲請簡易判決處刑。

法院指出，顏姓男子無駕駛執照，無視酒後不得駕車禁令，飲用高梁酒後，猶貿然駕駛車輛在市區道路行駛，對公眾交通往來造成潛在高度危險，所為實無足取，亦顯見其無視法紀，缺乏對其他用路人人身安全之尊重觀念，殊為不該。

法院審酌，考量顏初犯本罪，犯後已承認犯行，兼衡其智識程度、家庭經濟狀況等，判刑3月，如易科罰金，以1千元折算1日。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

顏姓男子到朋友家飲酒後，離去時由朋友代為開車，朋友停車未緊靠道路停好，員警上前勸導，顏一聽，竟自己坐上車，發動移車。本報資料照片
顏姓男子到朋友家飲酒後，離去時由朋友代為開車，朋友停車未緊靠道路停好，員警上前勸導，顏一聽，竟自己坐上車，發動移車。本報資料照片

酒測 朋友 台南

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