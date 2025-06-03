影／陳怡君移審雙手上銬不理媒體發問 饅頭主任消瘦一大圈

台北市議員陳怡君及其辦公室主任張惠霖涉嫌詐領助理費，士檢今分別依貪汙、洗錢、使公務員登載不實等罪嫌起訴陳等7人，今早11時將羈押中陳、張2人移送士林地院，預計今午將開羈押庭決定接續羈押與否。

起訴指出，陳怡君2018年起擔任市議員，張惠霖2020年起擔任陳的公費助理及市議會研究室主任，期間涉嫌找來陳的弟媳洪女、表哥賀男及張的胞姊張女合作，藉洪、賀、張3人金融帳戶資料配合假公費助理文書向台北市議會詐領助理費384萬8568元。

2人得手後，張惠霖透過友人金融帳戶層轉並提領現金，用以支付住處租金及買賣股票，洗錢規避查緝；此外2人2023年8月至2025年2月間收受品嘉建設公司每用支付的「顧問費」，協助該公司建案關說、辦理現場會勘等，向台北市政府審核及施工單位施壓，涉嫌收、交賄賂罪及洗錢罪。

士林地檢署今早將羈押至今的陳、張2人移審士林地方法院，2人雙手上銬、身穿深色衣褲狼狽走下囚車，面對媒體詢問「有沒有貪汙？」、「有沒有把握交保？」，陳怡君長髮蔽面格外無神，在法警引導下走入法院，張惠霖比被羈押前消瘦一圈，全程低頭不語，同樣快步進入法院。