民進黨前黨工「共諜APP」回傳賴清德行程 北檢：偵辦中不便回應

總統府被共諜滲透案，台北地檢署已羈押4名民進黨前黨員黃取榮等被人，根據鏡周刊報導，傳大陸使用「共諜APP」與黃聯繫並取得機密檔案，包含賴清德任副總統時出訪巴拉圭下榻飯店和行程，全都遭大陸掌握。台北地檢署對此媒體報導內容，不便回應。

台北地檢署表示，全案仍在檢察官指揮調查局積極偵辦中，至於媒體報導內容，不便回應。

檢調追查，民進黨新北市議員李余典前特助黃取榮，因曾在大陸經商多次出入大陸地區，遭中共情治人員吸收，返台以情報換取金錢；黃取榮涉找上好友、民進黨民主學院前副主任邱世元，吸收時任賴清副總統機要吳尚雨，及國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的核心助理何仁傑。

檢方查出，黃取榮涉透過邱世元，從吳尚雨手中拿取賴清德出訪友邦等機敏資料，賴擔任總統後，吳尚雨手任職總統辦公室聘用諮議；另何仁傑涉交付公務機密文件給邱、黃，再轉交給中共情治人員，依資訊重要性、機密性取得不等金錢。

鏡周刊報導直指，黃取榮等人手機裡發現一款大陸研發特製的加密的共諜APP，未曾在市面上出現，也是國安單位首度發現滲透、收集我方秘密文書的新招；黃涉透過APP與大陸聯繫，傳送機密檔案，其中賴清德任副總統時出訪巴拉圭下榻飯店和行程全被掌握，副總統蕭美琴手機號碼、通訊錄等個資也外洩。

鏡周刊還指出，黃取榮取得機敏檔案後以APP回傳檔案供大陸判讀，目前相關單位尚未破解APP，只能透過還原手機釐清被告回傳哪些資料，洩漏的資料恐比想像中嚴重。