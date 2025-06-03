27.6噸過期粉圓改標後賣給日本廠商 台廠負責人判8月徒刑得入獄

櫻馫興業公司因東京奧運延宕，倉庫囤積過期珍珠粉圓，負責人呂友欽卻指示員工改標，再將27.6噸粉圓賣給日本廠商，獲利318萬餘元，最高法院依違反食品安全衛生管理法判呂8月徒刑、櫻馫公司則判罰金60萬元，全案定讞。

日本近年掀起珍珠奶茶熱潮，呂友欽看中日本珍珠茶飲市場，2019年起開始代工生產珍珠粉圓半成品，呂先向上游廠商訂購珍珠粉圓原料，再由工廠加工成珍珠半成品後出售。

然而，原訂2020年舉行的東京奧運，因新冠肺炎疫情影響而延宕，日本國內粉圓需求下降，日本廠商未能如期指示出貨，導致導致櫻馫公司冷凍庫仍存放有效日期至2022年4月的粉圓。

呂友欽為減少損失，指示員工將大包裝過期粉圓拆開後，重製成小包裝，再重新打印新的賞味期限，2022年5月至11月間將27.6公噸粉圓透過下游廠商賣給2家日商，獲利318萬餘元。

呂否認犯行，供稱粉圓沒有逾有效日期，他曾自行檢驗粉圓，有效日期應為30個月即2年半的時間，且他是依日本廠商要求，沸水烹煮完後低溫急速冷凍，事後輸出至日本已全數銷售完畢，至今沒有聽聞有何食品安全事件發生。

法院認為即便日本是以包裝後2年作為賞味期限，但呂無法提出實驗鑑定資料佐證，因此粉圓應從製造日期起算2年作為有效期，呂卻仍將已過期粉圓改標後出售，出口粉圓「至少」逾有效日期1月至7月以上。