近3百萬元被A走！ 高雄茂林國家風景區管理處公款遭侵占

交通部觀光署茂林國家風景區管理處傳出有內部人員，從2020年6月到2022年12月之間，竟然將遊客中心販售商品的收入，通通A入自己的口袋，得手將近300萬元，還偽造文書欺瞞上級，橋頭地檢署訊後認犯嫌涉犯貪汙治罪條例，以5萬元交保、限制出境出海。

據了解，這名涉案的「拉勒格安」氏女子為茂林國家風景區管理處聘雇的臨時人員，她卻在任職管理處出納業務期間，將從新威遊客中心、禮納里遊客中心及茂林遊客中心販賣手工藝品、農特產品及文創商品賺取的款項收來後，沒有依規定上繳到專戶，反而收進自己的口袋，挪用於其親屬醫療及其他生活開銷。

檢廉調查，她在2020年6月到2022年12月之間，侵占挪用公款高達294萬5366元，原本這些款項都要依規定存入茂林國家風景區管理處觀光發展基金專戶，她卻變造交通部觀光局茂管處銀行存款差額解釋表及觀光發展基金專戶餘額查詢單，讓上級以為款項都已繳入。