快訊

Sony政策大轉彎！Xperia 1 VII採「代工生產」 自家生產手機改全外包

取消葉伊恬參賽資格槓上體育署 桌協楊正雄桌壇極高地位曝光

一天只吃一餐卻瘦不下來？醫揭「代謝快熄火」警訊：身體根本不敢燃燒

聽新聞
0:00 / 0:00

近3百萬元被A走！ 高雄茂林國家風景區管理處公款遭侵占

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

交通部觀光署茂林國家風景區管理處傳出有內部人員，從2020年6月到2022年12月之間，竟然將遊客中心販售商品的收入，通通A入自己的口袋，得手將近300萬元，還偽造文書欺瞞上級，橋頭地檢署訊後認犯嫌涉犯貪汙治罪條例，以5萬元交保、限制出境出海。

據了解，這名涉案的「拉勒格安」氏女子為茂林國家風景區管理處聘雇的臨時人員，她卻在任職管理處出納業務期間，將從新威遊客中心、禮納里遊客中心及茂林遊客中心販賣手工藝品、農特產品及文創商品賺取的款項收來後，沒有依規定上繳到專戶，反而收進自己的口袋，挪用於其親屬醫療及其他生活開銷。

檢廉調查，她在2020年6月到2022年12月之間，侵占挪用公款高達294萬5366元，原本這些款項都要依規定存入茂林國家風景區管理處觀光發展基金專戶，她卻變造交通部觀光局茂管處銀行存款差額解釋表及觀光發展基金專戶餘額查詢單，讓上級以為款項都已繳入。

專案小組在5月28日對她展開搜索，檢察官訊後認為，拉勒格安涉嫌違反貪汙治罪條例侵占公有財物罪嫌，以及行使登載不實公文書罪嫌等罪嫌重大，不過拉勒格安立即交代案情並全數繳回侵占的公款，檢方認為她無羈押必要，因此予以5萬元交保並限制出境出海。

橋頭地檢署。記者巫鴻瑋／攝影
橋頭地檢署。記者巫鴻瑋／攝影

國家風景區 侵占 交通部

延伸閱讀

高雄姊弟豪宅涉跨境洗錢機房 1年多洗錢80億

高金素梅質疑高雄大砍原民預算 陳其邁：預算歷年最高

桌球／桌協要向高雄選手葉伊恬道歉 陳其邁：支持體育署徹查整頓

高雄再傳死亡車禍！機車撞單車…騎士摔車撞安全島喪命

相關新聞

涉詐助理費及收賄包庇建商 陳怡君及助理貪455萬遭訴

台北市議員陳怡君及助理等人遭控涉嫌利用人頭詐領助理費，士檢認定陳等5人涉嫌利用職務詐財、使公務員登載不實罪，陳與助理「饅...

27.6噸過期粉圓改標後賣給日本廠商 台廠負責人判8月徒刑得入獄

櫻馫興業公司因東京奧運延宕，倉庫囤積過期珍珠粉圓，負責人呂友欽卻指示員工改標，再將27.6噸粉圓賣給日本廠商，獲利318...

獨／市府再敗！彩虹眷村毀損畫作 業者14人今無罪確定

台中市南屯區「彩虹眷村」是知名景點，眷村內畫作由彩虹爺爺黃永阜，後續由魏丕仁的彩虹文創公司運營，不過3年前市府文化局不再...

民進黨前黨工「共諜APP」回傳賴清德行程 北檢：偵辦中不便回應

總統府被共諜滲透案，台北地檢署已羈押4名民進黨前黨員黃取榮等被人，根據鏡周刊報導，傳大陸使用「共諜APP」與黃聯繫並取得...

近3百萬元被A走！ 高雄茂林國家風景區管理處公款遭侵占

交通部觀光署茂林國家風景區管理處傳出有內部人員，從2020年6月到2022年12月之間，竟然將遊客中心販售商品的收入，通...

慶陽基隆海科館詐貸3.38億案 3建築師更二審改判有罪

慶富集團旗下慶陽海洋公司承包基隆國立海科館興建營運案，總裁陳慶男被控向銀行詐貸3.38億元，陳被判刑7年10月定讞，建築...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。