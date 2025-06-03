慶陽基隆海科館詐貸3.38億案 3建築師更二審改判有罪

慶富集團旗下慶陽海洋公司承包基隆國立海科館興建營運案，總裁陳慶男被控向銀行詐貸3.38億元，陳被判刑7年10月定讞，建築師許銘陽、夏雯霖、彭信蒼更一審一度判無罪，高雄高分院今更二審宣判，認定3人參與詐貸，依違反銀行法改判1年8月至1年9月徒刑。

判決指出，慶陽海洋承攬海科館營運興建案，因工程進度落後，陳慶男自2015年7月起3次指示專案助理梁耕華、建築事務所協理郭一昌製作不實工程進度圖，並交由建築師許銘陽等人在進度證明書上用印，再向聯貸的5家銀行申請核撥工程款。

多家聯貸銀行誤信慶陽海洋的工程進度依照合約進行，分3次核撥1.67億元、7200萬元及6600萬元工程款，合計慶陽海洋共對銀行團詐領工程款逾3億元。

一審高雄地方法院依違反銀行法、詐欺取財等罪，判陳慶男有期徒刑6年10月，梁耕華5年6月、許銘陽1年9月、夏雯霖、彭信蒼各2年，郭一昌事證不足獲判無罪。

案經上訴，經高雄高分院審理後撤銷改判，陳慶男改判7年10月，郭一昌改判3年6月、梁耕華則判3年，而許銘陽、夏雯霖、彭信蒼等3人則在進度證明書上用印，顯然刻意放水，也被列為共犯，各判3年8月、4年、4年徒刑。

全案經最高法院審理後，2021年11月駁回陳慶男、郭一昌、梁耕華等3人上訴定讞；被控參與詐貸的許銘陽、夏雯霖、彭信蒼3名建築師，最高院則認為犯罪事實有再調查必要，撤銷發回高雄高分院更審。

高雄高分院更一審審理時，許銘陽等3人辯稱他們並不知道工程進度是偽造而來，且慶陽海洋還積欠他們事務所款項，並沒有跟陳慶男一起向銀行詐貸。

合議庭認為，海科館工程的查核與監督，是由郭一昌任職的建築事務所負責，許銘陽等3人應是信任郭一昌所製作的工程進度圖，才於證明書上簽名、用印，且陳慶男指示梁、郭兩人偽造工程進度時，並沒有人告知許銘陽等3人數據來源、製作過程等內容。

合議庭認定，許等3人應是等到詐貸案爆發後，才知道當時所間的工程進度圖造假，且許等人事務所和慶陽海洋還有1140萬元款項未結，3人應無與慶陽朋分不法所得意圖，均判無罪。