姑姑不准收養姪女？抗告批法院恣意擴張審查密度獲勝訴

藍姓婦人膝下無子，想要收養藍姓姪女，以便日後繼承財產及延續香火；台南地院一審卻以兩人並無親如母女般感情，徒具法律形式要件，駁回聲請。藍婦請律師抗告指出，原裁定無異於法律要件外，另創設要件，恣意擴張審查密度，二審判決原裁定廢棄，認可收養。

判決書指出，藍姓婦人為藍姓女子姑姑，因藍婦未生育子女，考量雙方自幼最為親近且感情融洽，藍女可承接姑姑香火並繼承財產，雙方於今年2月19日訂立書面收養契約，並已得到關係人即藍女父母同意，向台南地院聲請認可收養。

然而，台南地院一審裁定指出，收養事涉社會秩序及倫常，不能僅憑收養人及被收養人合意收養，而不為實質審認收養的必要性，否則將使法院認可收養機制空洞化；藍婦收養藍女原因，是為了達成身後繼承目的，欲經由收養建立名份。

一審法院審酌，雙方既無長年共同生活、相互照顧、扶持依靠，並因此產生親如母女關係，彼此間關係與認同仍為姑姪身分，並無親子之感依附與連結，難認有成立成年收養之必要。

因此，本件收養雖具收養形式要件，然雙方並無將事實上親子關係轉換成法律上親子關係真意，有違成年收養制度目的，聲請於法自有未合，應不予認可而應駁回聲請。

藍姓婦人請律師提出抗告，指出民法上收養，只須合於所定要件，並不限制收養原因，故收養動機、目的，若未違反公序良俗，應非不予認可之理由，且收養人與被收養人間若非有無效或得撤銷之原因，即不能認不符收養要件。

抗告主張，實務上見解認只須當事人間有設定作為親子精神上相互依存關係，即可認有收養意思，而不以親子實際共同生活為必要；原裁定所持理由似認必須於法院聲請裁定認可之前，收養人即須與被收養人有長年共同生活、宛如事實母女間情感依附關係，始符合收養要件。

抗告批評，此部分原裁定審查標準，無異混淆親屬間身分關係且明顯強人所難，有悖社會通念與經驗法則，原裁定理由明顯非屬民法第1079條、第1079條之2規定之法定要件，其自行創設認定本件無成立成年收養必要，無異於法律規定要件外，另創設其他要件加以限制。

抗告質疑，原裁定不啻根本否認收養制度存在必要性及恣意擴張法院審查密度，其率斷認定本件難認有成立成年收養必要，涵攝過程亦顯然有可議之處。收養人膝下無子，與已成年的被收養人歷年均有相當感情基礎，且是親姑姪血緣關係。

被收養人於調查筆錄中稱「我跟姑姑感情很好，收養後可以對改變稱謂為媽媽」，收養關係成立後希冀成立實質上母女關係相互關懷照顧扶持，收養人名下亦有相當財產可維持基本生活，日後由被收養人傳遞香火並繼承家產，其生父生母均另育有其他子女，且明示表示同意收養。

抗告認為，本件收養關係如成立，顯然對於雙方及被收養人生父、生母均無不利益，且其動機目的亦無違反公序良俗等情狀之事實，原裁定率斷不予認可，顯有違誤未洽，聲明原裁定廢棄，並應認可藍婦收養藍女為養女。

二審合議庭指出，本件收養符合法定形式上要件，原裁定以收養僅是為了達成身後繼承目的，並無親子情感依附與連結，難認有成立成年收養必要，而為駁回聲請理由；然查，被收養人陳稱雙方感情很好，大約1個月見1次面，可任雙方已具有相當感情基礎。

且被收養人於調查筆錄中，對於繼承財產後，仍然須繼續維持收養關係，並應祭祀收養人，表示知悉以及陳述「好」，可認雙方雖是基於收養人無子女可以繼承財產而成立收養關係，收養後，彼此間存有我國民情風俗中延續香火重要意義。

合議庭認為，雙方收養關成立動機正當且未有違背公序良俗之情，亦無藉由收養達到脫法行為目的，且被收養人生父母並有其他子女可盡扶養義務且同意本件收養，而無被收養人之出養對於生父母有何不利情事。