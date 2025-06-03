影／台積電擴廠工安意外7年10死 家屬勞團到股東會悲憤抗議

護國神山台積電今天在新竹喜來登飯店召開年度股東大會，一早工傷團體在門口抗議台積電，控訴從2019年起相關工安事故造成10位勞工殞命，職災死亡人數逐年攀升，協會提出3項項訴求，呼籲台積電重視工安問題，對此，台積電今天表示不會回應。

今天一早台積電股東會，多輛遊覽車載著股東前來開會，工傷團體在門口吶喊「台積電獲利驚人，勞工死傷慘重！」控訴台積電近年來在各地科學園區的建廠工程中，不斷爆出職業災害。據統計，自108年至今，台積電於新竹、台中、台南及嘉義等地發生重大職災，共造成10人死亡、多數人受傷。

近期台積電先進封裝廠進駐嘉義科學園區更發生2樁工安意外。兩周前，一名工人自鷹架墜落，雖然送醫急救後保住性命，但傷勢嚴重，恐導致半身不遂。5月26日上午一名吊車吊掛的指揮手遭受重達兩噸的電盤砸中，送醫搶救後仍不幸身亡。

工作傷害受害人協常務理事林淑真指出，台積電的職災多發生於承攬商與下包商的高風險工程，涉及墜落、感電、夾壓等多種危險。台積電透過「職災外包化」手法，讓其表面上維持低職災率，實則將風險轉嫁給外部廠商。她批評經濟部科學園區管理委員會及台積電的職安管理，形同默許這些悲劇持續發生。

去年因職災喪生的黃信壹的姊姊也現身發聲，控訴台積電對家屬冷漠以對。黃信壹去年9月5日在台南科學園區協助台積電18A廠安裝管路時，不幸被重達900多公斤的機組撞擊頭部，最終傷重不治。他的胞姊指出，承包商意有所指將責任推卸給已離世的阿壹，稱是他的疏忽導致意外。家屬無法接受這樣的說法，至今台積電也未曾向家屬表達慰問，深感失望。她呼籲台積電「落實職災預防，避免悲劇重演」。

現場向台積電提出三大訴求，一、台積電及台積電基金會應立即慰問職災受害者及其家屬，並提出職災照護與援助方案，展現企業的關懷與承擔。二、台積電公司職業安全衛生單位應強化監督管理，提出具體改善計畫，確保所有勞工的工作安全，並對外公開相關職安資訊。三、設立獨立的第三方監察機制，讓社會共同監督，杜絕職災悲劇一再發生，真正落實企業社會責任。針對以上的訴求，台積電今天未出面接受陳情書，公關部於現場表示公司不回應。