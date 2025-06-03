柯文哲是否對圖利案知情沒問完 邵琇珮今再出庭作證

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，上周傳喚時任都委會執秘的邵琇珮作證，邵女表示偵查中認罪是因思慮不周，爭議案不應以個案來處理；合議庭今再傳喚邵女接受威京集體主席沈慶京、台北市議員應曉薇等人詰問。

檢察官廖彥鈞上周詰問時，邵琇珮稱，台北市有「容積銀行」，柯文哲應知道容積有價，京華城訴求恢復12萬0284平方公尺樓地板，前副市長林欽榮與都發局討論後再回復柯，市府主要意見是不可行，建議京華城循行政救濟處理。

柯文哲的律師鄭深元問邵女檢察官有沒有說「如果妳還唬弄得過去，我們就來試試看」？邵女稱可能有，但不太有印象；鄭接著問聽到會不會害怕？邵說，不見得是害怕「但一直被當賊看感受不會很好」。