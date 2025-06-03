XREX創辦人幫洗錢4.1億緩起訴 鏈科聲明：受客戶牽連

台中地檢署破獲王牌交易所使用虛幣平台「阿福錢包」幫詐騙集團取款，進而追出同為虛幣交易所XREX鏈科公司創辦人蕭滙宗、黃耀文，幫該詐團成員洗錢4.1億元，檢方命條件予以2人緩起訴確定；XREX昨依要求發布聲明，表示在不知情下受客戶牽連，後續還會上架反詐影片。

全案源於台中地檢檢察官張富鈞偵辦ACE王牌交易所的「阿福錢包」APP涉詐、洗錢3億多元，注意到阿福錢包內「總水庫」半日內有2個錢包打進4.1億元，幣流源自XREX鏈科公司創辦人蕭滙

宗，發現蕭和黃耀文為獲取潛在商機，幫詐團分子將位於波場鏈（TRC20）上的1270萬顆泰達幣（USDT），轉換到以太鏈（ERC20）。

XREX昨在官網公告表示，聲明稿是依台中地方檢察署核定之內容公告於公司官網。

聲明指出，本公司創辦人黃耀文、蕭滙宗2023年1月初，為服務先前已通過KYC審查之客戶，應該客戶要求，將其個人錢包之TRC-20之USDT，換鏈為ERC-20之USDT，並轉至其指定錢包住址內。

數月後、因該客戶經司法機關調查，認為其資金來源疑涉不法。台中地檢署檢察官認為上述換鏈行為，有非常規之作業程序，已違反相關之法律規定。

檢察官審酌黃耀文、蕭滙宗均無犯罪前科，且於本案中並無實質獲利，也考量該公司曾協力針對該客戶在本公司XREX交易所錢包內之比特幣30顆作司法查扣，而黃耀文、蕭滙宗一直以來均致力於虛擬貨幣之防詐。

檢察官因此同意給予黃耀文、蕭滙宗緩起訴處分，緩起訴期間1年，黃耀文、蕭滙宗分別向公庫支付公益捐，以及包含製作宣導短片、提供虛擬貨幣介紹課程予執法機關或執法教育機關等反洗錢作為。