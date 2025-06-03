高雄岡山焚化廠3員侵吞私菸 竟把銷煙盜賣大賺上百萬元

高雄市政府財政局辦理銷毀違規菸品，卻遭到高雄市岡山垃圾焚化廠3名吊車操作員侵吞，從垃圾堆裡挖出原本要銷毀的私菸轉賣給菸酒行大賺上百萬元，3人犯竊盜罪遭分別判刑1年4月到1年8月，菸酒行老闆也被依故買贓物罪判刑1年1月，不過4人均獲緩刑。

判決書指出，高雄市政府環保局委託民營業者營運岡山垃圾焚化廠，雇用蘇姓、楊姓及曾姓男子擔任吊車操作員，負責將垃圾夾入焚化爐燃燒，但3人卻在2022年1月到2023年2月之間，多次將高雄市財政局查緝到的違規菸品，利用準備倒入垃圾坑中銷毀時，從垃圾進料斗平台趁機撿走，再用車載離廠區或藏在個人置物櫃中。

蘇男及楊男偷盜私菸後，為了變賣獲利便由蘇等人到台南善化的「牛墟市集」以每條約200元兜售，因而在2022年1月期間認識了同樣在市集售菸的涂姓老闆，涂男雖在高雄市鼓山區開菸酒行，但得知有一批私菸要便宜轉賣，便低價購入，不顧這些私菸不僅來源不明，且許多都已經過期或發霉。

不過涂男也供稱，他們轉賣的私菸品質不一，曾經有一批因為品質「漂亮」，可以零售賣到1條450元或500元，有些則是已經損壞、受潮必須丟棄，部分菸品的轉售金額還會因為促銷而稍低，但都低於市價1到2成。

3人至少6次盜賣銷煙，大賺超過107萬元，3人還供稱除了大部分變賣換現金外，還有少部分留作自用，原本以為盜賣行為天衣無縫，仍被廉政署南調組循線查獲。

第一次盜賣時，蘇男及楊男就以每條約65元的價格，轉賣給涂男多達39箱、1950條長壽牌白軟包及其他不詳廠牌的香菸，後來又多次盜賣原本應該銷毀的各式廠牌香菸，多是經由Line聯繫後在住處或夜市面交。

後來因偷回家的私菸太多，幾人甚至在岡山市區租倉庫囤放從焚化爐偷來的香菸，涂男若有進貨需求，就會用Line聯絡蘇男，直接到倉庫取貨。

橋頭地檢署將幾人依涉嫌違反貪汙治罪條例起訴，不過橋頭地院法官認為幾人不具有受託公務員身分，改依涉犯結夥三人以上竊盜罪，對蘇、楊及曾分別判刑1年8月、1年6月及1年4月有期徒刑，及分別需義務勞動60、60及160小時，另外蘇及楊還需分別向公庫支付10萬元，全數給予緩刑4年。

涂姓菸酒行老闆則被依涉犯故買贓物罪，判刑1年1個月有期徒刑，得易科罰金，並給予緩刑3年，需接受4場法治教育及向公庫支付15萬元。全案仍可上訴。