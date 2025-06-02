保500萬意外身故險後掉入池塘亡 兒請產險公司出險敗訴

葉姓男子生前投保500萬元意外身故險，之後開車與妻子一起掉入池塘，溺水身亡；葉的二個兒子向產險公司通知出險，卻遭拒絕給付。本報資料照片

葉姓男子生前投保500萬元意外身故險，之後開車與妻子一起掉入池塘，溺水身亡；葉的二個兒子向產險公司通知出險，卻遭拒絕給付，二人向台南地院提出給付保險金訴訟敗訴，再上訴台南高分院。二審法院同樣認為，葉與妻子的死亡並非遭受意外所致，駁回告訴。

判決書指出，葉姓男子以自己為被保險人，自2021年10月26日投保「新光產物三年期個人傷害保險」契約，意外身故保險金500萬元，受益人為自己；2022年7月22日葉開車搭載陳姓妻子不慎落水掉入台南市麻豆區土地內池塘，2人均因生前溺水而窒息死亡。

案經台南地檢署檢察官開立相驗屍體證明書，葉的二個兒子即向新光產物保險股份有限公司通知出險，卻遭拒絕給付；葉子依保險契約第2條、第4條及保險法第131條規定，請求法院命新光產險給付保險金500萬元。

新光產險指出，葉姓男子駕車衝入池塘，與一般外來突發事故所致死亡原因及過程不同，難認這起事故為意外所致。

台南高分院調閱台南地檢署相驗筆錄，葉姓證人證稱當天在案發現場對面看到1台白色小貨卡停在岸邊，大概一段時間後，就聽到一聲很大聲、掉進水裡的聲音，他過去池塘旁邊看，但只看到很多小水泡浮上來；還有岸上的草被車輪輾過的痕跡，沒有看到人。

法院認為，事故發生前車輛曾停留岸邊，而非自外面道路直接駛入池塘，就事故發生，並非事發突然無法防範；且台南地院一審曾前往事故現場勘驗，承辦楊姓警員證稱，當時車輛發現在池塘中的位置，距離路邊至少20公尺。

法院研判，依據現場土地情形，只能自土地西北側道路加速直衝，始能越過池面抵達距離路邊至少20公尺之池塘，與一般不慎將車輛開入水中之情形顯然有別；且道路經地政人員測量約3公尺寬，僅容一輛自小客車通行，依常理判斷在狹路行進時車速應不會太快。

法院表示，現場道路路徑清晰，並無遮蔽物，用路人應不致誤認道路兩旁草地亦屬道路，而將車輛開離道路路徑衝入池塘；況事發時正逢夏日下午5時，尚未日落，葉姓男子既曾將車輛停在岸邊，自可觀察池塘及周遭環境，不致於再度駕車誤入池塘。

法院以事發現場除岸邊草叢有車輪輾過痕跡外，並無其他煞車痕或刮痕存在，判斷事故發生，應是葉姓男子故意駕駛車輛直接衝入池塘，而非單純開車不慎落水，尚難認葉的死亡是因遭受外來突發意外事故所致。

法院說明，葉的兒子雖主張，相驗證明書未記載自殺或他殺，自應屬意外死亡；經查，相驗屍體證明書上死亡方式，共有「自然死」、「意外死」、「自殺」、「他殺」、「不詳」五種選項，而檢察官是勾選「不詳」，直接引起死亡原因為溺水窒息。

證明書雖可確定葉的死亡非由疾病引起，然究竟是自殺或意外則有未明，尚難以葉溺水窒息、死亡方式為不詳，遽認具外來、偶然而不可預見事故所致；另外，葉的兒子又找來證人證稱葉姓夫妻沒有自殺意圖，當日及精神及其他情狀皆屬正常。

法院指出，葉的兒子曾在檢察官前陳稱，2022年4、5月間父親說想自殺，佐以台南市政府傳真用單亦記載「葉曾在5、6月揚言要自殺，葉恐發生命危險，故家屬至新化派出所報案請求緊急協尋」，足見事故發生前葉已萌生自殺想法。

葉子證稱，父親經家人勸退，母親則未表示過輕生念頭；法院認為，葉的自殺想法是否打消，陳妻有無類似念頭，內心想法未必願意與他人分享，其他人亦不可能完全洞悉內心意念。葉子找來的證人，案發當日均不在場，無從知悉當下葉姓夫婦情緒、態度、身心狀況。

法院審酌，葉姓男子的死亡既非因遭受意外所致，葉的兒子以保險契約受益人地位，請求產險公司給付保險金，為無理由，非屬正當，不應准許。一審判決葉子敗訴，駁回其假執行聲請，並無不合。其上訴論旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，判決應駁回上訴。

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