馬英九三中案審7年...二審陪席法官換人 高院人工抽籤由「他」擔任

前總統馬英九。圖／聯合報系資料照片

前總統馬英九擔任國民黨主席期間出售三中等黨產，檢方認定賤賣，但一審認定黨產交易並未造成國民黨損失，判馬無罪，「三中案」唯一有罪的是前政策會執行長蔡正元，案件自2021年繫屬二審，陪席法官許文章自請退休今日生效，台灣高等法院今抽籤改由康股法官陳文貴擔任陪席法官。

三中案上訴二審後，高院2021年12月30日公開抽出三中案的受命法官，惠股李殷君法官中籤，智股許文章為陪席法官，庭長為曾淑華，如今陪席法官經人工抽籤由陳文貴擔任，其餘合議庭成員不變，受命法官為李殷君、審判長為曾淑華。

台北地檢署2018年起訴馬英九、國民黨中央投資公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清、國民黨前政策會執行長蔡正元、蔡的妻子洪菱霙、岳父洪信行，2021年10月27日北院宣判後檢方上訴，高院緩步進行準備程序，直到今年3月28日才進入審理階段，案件自繫屬北院開始，已纏訟7年。

據了解，原本實任法官可以審判到70歲，許文章明年屆齡，但他決定提早退休，今日生效。

馬英九被控為在2005年底、廣電法規定的時限前退出媒體經營，賤賣中視、中廣、中影股權與舊黨部大樓，北檢2018年依證券交易法等罪起訴馬等6人。北院除認定蔡正元犯刑法業務侵占罪、商業會計法不為記錄致生不實罪外，其餘5名被告皆無罪；蔡正元業務侵占罪遭判3年6月徒刑，商業會計法部分判6月得易科罰金之刑，沒收2億8032萬犯罪所得。