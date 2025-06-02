快訊

「高速飛行、一擊即走」共軍殲-36正面照首次曝光 彷若星際戰艦

阿里山公路車輛「墜15米溪谷」翻落擠壓變形 1男子無生命跡象

葉伊恬事件持續延燒...教育部次長發聲 桌協未改善恐撤秘書長職

馬英九三中案審7年...二審陪席法官換人 高院人工抽籤由「他」擔任

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

前總統馬英九。圖／聯合報系資料照片
前總統馬英九。圖／聯合報系資料照片

前總統馬英九擔任國民黨主席期間出售三中等黨產，檢方認定賤賣，但一審認定黨產交易並未造成國民黨損失，判馬無罪，「三中案」唯一有罪的是前政策會執行長蔡正元，案件自2021年繫屬二審，陪席法官許文章自請退休今日生效，台灣高等法院今抽籤改由康股法官陳文貴擔任陪席法官。

三中案上訴二審後，高院2021年12月30日公開抽出三中案的受命法官，惠股李殷君法官中籤，智股許文章為陪席法官，庭長為曾淑華，如今陪席法官經人工抽籤由陳文貴擔任，其餘合議庭成員不變，受命法官為李殷君、審判長為曾淑華。

台北地檢署2018年起訴馬英九、國民黨中央投資公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清、國民黨前政策會執行長蔡正元、蔡的妻子洪菱霙、岳父洪信行，2021年10月27日北院宣判後檢方上訴，高院緩步進行準備程序，直到今年3月28日才進入審理階段，案件自繫屬北院開始，已纏訟7年。

據了解，原本實任法官可以審判到70歲，許文章明年屆齡，但他決定提早退休，今日生效。

馬英九被控為在2005年底、廣電法規定的時限前退出媒體經營，賤賣中視、中廣、中影股權與舊黨部大樓，北檢2018年依證券交易法等罪起訴馬等6人。北院除認定蔡正元犯刑法業務侵占罪、商業會計法不為記錄致生不實罪外，其餘5名被告皆無罪；蔡正元業務侵占罪遭判3年6月徒刑，商業會計法部分判6月得易科罰金之刑，沒收2億8032萬犯罪所得。

馬英九 蔡正元 國民黨 三中案

延伸閱讀

祝福胡志強出新書 馬英九讚他人品、毅力獲眾人尊敬

金溥聰告蔡正元求償600萬 法官7月傳喚蕭旭岑作證

台大畢典歷屆總統校友送祝福 馬英九送8字、賴清德勉「行俠仗義」

賴總統執政周年 馬英九：美國已懷疑賴政府治國能力

相關新聞

涉簽賭、打假球！職籃球員付慘痛代價 施顏宗、陳奕綸遭籃協除名

彰化柏力力籃球隊2名球員施顏宗、陳奕綸，涉嫌參與職籃簽賭，在2023年4月22日職籃例行賽打假球，被警方查獲移送偵辦，各...

馬英九三中案審7年...二審陪席法官換人 高院人工抽籤由「他」擔任

前總統馬英九擔任國民黨主席期間出售三中等黨產，檢方認定賤賣，但一審認定黨產交易並未造成國民黨損失，判馬無罪，「三中案」唯...

現役軍人涉詐欺...軍中又有金錢糾紛 竟選擇逃兵遭判刑

莊姓現役軍人原本應該在2023年12月10日晚間收假返營，然而莊男因另涉犯詐欺等案件，且在軍中與他人有金錢糾紛，竟萌生長...

前男友殺現任男友！5寶媽協助棄屍 起訴內容曝光

彰化縣大村鄉今年大年初六驚傳情殺案，賴姓男子殺害朱姓前女友的李姓同居男友，隨後夥同朱女用棉被裹屍放在機車前座踏板，載到荒...

堆高機作業意外！男遭太空包壓死 老闆未設防護遭起訴

桃園一間廢棄物資源回收公司詹姓員工前年於平鎮區工廠操作堆高機搬運太空包，於作業過程中下車調整時遭傾倒的太空包重壓身亡。桃...

與未成年性交易還在審理...他竟又約少女口交 下場曝光

徐姓男子以2000元代價讓剛滿14歲少女為他口交，台南地院審理時，發現他之前已跟未滿16歲少女性交易，法院另案審理中，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。