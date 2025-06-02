快訊

「高速飛行、一擊即走」共軍殲-36正面照首次曝光 彷若星際戰艦

阿里山公路車輛「墜15米溪谷」翻落擠壓變形 1男子無生命跡象

葉伊恬事件持續延燒...教育部次長發聲 桌協未改善恐撤秘書長職

聽新聞
0:00 / 0:00

前男友殺現任男友！5寶媽協助棄屍 起訴內容曝光

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣大村鄉賴姓男子(右) 疑與前女友朱女（左)的李姓男友發生衝突，將李男殺害棄屍，兩人被移送檢方訊問。圖／民眾提供
彰化縣大村鄉賴姓男子(右) 疑與前女友朱女（左)的李姓男友發生衝突，將李男殺害棄屍，兩人被移送檢方訊問。圖／民眾提供

彰化縣大村鄉今年大年初六驚傳情殺案，賴姓男子殺害朱姓前女友的李姓同居男友，隨後夥同朱女用棉被裹屍放在機車前座踏板，載到荒涼排水溝棄屍。彰化地檢署依殺人、遺棄屍體罪起訴賴男，朱女依遺棄屍體、湮滅證據罪起訴。

彰化地檢署今表示，這件情殺案的殺人部分將交由國民法官審理，遺棄屍體和湮滅證據兩罪由另一個法庭審理。檢方為避免影響國民法官心證，對殺人部分不置一詞。

據了解，原籍越南的朱女來台結婚，與前夫育有3名子女，離婚與賴男育有1個孩子，兩人常發生爭吵，朱女挨打聲請家暴令，分手後一年多前與李姓男子同居但未生孩子。在工地打零工的賴男工作不穩定，經常找朱女希望復合，今年小年夜又找朱女，說要帶孩子相聚過年遭拒，當場與朱女、李男發生口角。

2月3日賴男再度上門，李男為維護朱女擋在前面，跟賴男一語不合大打出手，朱女在二樓照顧3名子女，聽到爭吵聲下樓查看，要求賴男離開，未料二男扭打時賴男持刀刺中李男左胸，朱女見狀李男躺在客廳相當害怕，竟從樓上拿棉協助賴男裹住李男屍體，讓賴男騎機車運屍到附近荒涼排水溝棄屍。

賴男棄屍後騎機車逃到大村鄉、花壇鄉的交界被捕，朱女留在家裡。警方詢問賴男，在大村鄉一處荒涼水溝找到朱男屍體，已明顯死亡

彰檢偵查終結，依犯殺人、遺棄屍體兩罪起訴賴男，依遺棄屍體、湮滅證據兩罪起訴朱女，殺人罪移審彰化地方法院，交由國民法官審理。

殺人 死亡 棄屍 彰化 屍體 國民法官

延伸閱讀

同居人遭殺害 彰化女及前男友各涉棄屍、殺人起訴

員警溯溪在屏東山區找棄屍地 高雄殺人案4嫌遭聲押禁見

影／疑檢舉女毒販 高雄男遭設局殺害棄屍山區

高雄男疑毒品糾紛遭虐殺棄屍屏東山區 檢警赴現場勘驗遺體

相關新聞

涉簽賭、打假球！職籃球員付慘痛代價 施顏宗、陳奕綸遭籃協除名

彰化柏力力籃球隊2名球員施顏宗、陳奕綸，涉嫌參與職籃簽賭，在2023年4月22日職籃例行賽打假球，被警方查獲移送偵辦，各...

馬英九三中案審7年...二審陪席法官換人 高院人工抽籤由「他」擔任

前總統馬英九擔任國民黨主席期間出售三中等黨產，檢方認定賤賣，但一審認定黨產交易並未造成國民黨損失，判馬無罪，「三中案」唯...

現役軍人涉詐欺...軍中又有金錢糾紛 竟選擇逃兵遭判刑

莊姓現役軍人原本應該在2023年12月10日晚間收假返營，然而莊男因另涉犯詐欺等案件，且在軍中與他人有金錢糾紛，竟萌生長...

前男友殺現任男友！5寶媽協助棄屍 起訴內容曝光

彰化縣大村鄉今年大年初六驚傳情殺案，賴姓男子殺害朱姓前女友的李姓同居男友，隨後夥同朱女用棉被裹屍放在機車前座踏板，載到荒...

堆高機作業意外！男遭太空包壓死 老闆未設防護遭起訴

桃園一間廢棄物資源回收公司詹姓員工前年於平鎮區工廠操作堆高機搬運太空包，於作業過程中下車調整時遭傾倒的太空包重壓身亡。桃...

與未成年性交易還在審理...他竟又約少女口交 下場曝光

徐姓男子以2000元代價讓剛滿14歲少女為他口交，台南地院審理時，發現他之前已跟未滿16歲少女性交易，法院另案審理中，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。