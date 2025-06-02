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前男友殺現任男友！5寶媽協助棄屍 起訴內容曝光
彰化縣大村鄉今年大年初六驚傳情殺案，賴姓男子殺害朱姓前女友的李姓同居男友，隨後夥同朱女用棉被裹屍放在機車前座踏板，載到荒涼排水溝棄屍。彰化地檢署依殺人、遺棄屍體罪起訴賴男，朱女依遺棄屍體、湮滅證據罪起訴。
彰化地檢署今表示，這件情殺案的殺人部分將交由國民法官審理，遺棄屍體和湮滅證據兩罪由另一個法庭審理。檢方為避免影響國民法官心證，對殺人部分不置一詞。
據了解，原籍越南的朱女來台結婚，與前夫育有3名子女，離婚與賴男育有1個孩子，兩人常發生爭吵，朱女挨打聲請家暴令，分手後一年多前與李姓男子同居但未生孩子。在工地打零工的賴男工作不穩定，經常找朱女希望復合，今年小年夜又找朱女，說要帶孩子相聚過年遭拒，當場與朱女、李男發生口角。
2月3日賴男再度上門，李男為維護朱女擋在前面，跟賴男一語不合大打出手，朱女在二樓照顧3名子女，聽到爭吵聲下樓查看，要求賴男離開，未料二男扭打時賴男持刀刺中李男左胸，朱女見狀李男躺在客廳相當害怕，竟從樓上拿棉協助賴男裹住李男屍體，讓賴男騎機車運屍到附近荒涼排水溝棄屍。
賴男棄屍後騎機車逃到大村鄉、花壇鄉的交界被捕，朱女留在家裡。警方詢問賴男，在大村鄉一處荒涼水溝找到朱男屍體，已明顯死亡。
彰檢偵查終結，依犯殺人、遺棄屍體兩罪起訴賴男，依遺棄屍體、湮滅證據兩罪起訴朱女，殺人罪移審彰化地方法院，交由國民法官審理。
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