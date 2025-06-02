堆高機作業意外！男遭太空包壓死 老闆未設防護遭起訴

桃園一間廢棄物資源回收公司詹姓員工前年於平鎮區工廠操作堆高機搬運太空包，於作業過程中遭傾倒的太空包重壓身亡，桃園地檢署依刑法過失致死罪嫌起訴公司負責人。聯合報系資料照

桃園一間廢棄物資源回收公司詹姓員工前年於平鎮區工廠操作堆高機搬運太空包，於作業過程中下車調整時遭傾倒的太空包重壓身亡。桃園地檢署認為朱姓負責人未依規定設置相關防護設備，也未確認詹男是否具備堆高機操作資格，對現場作業安全監督顯有疏失，依刑法過失致死罪嫌起訴。

起訴書指出，前年9月20日下午1時23分許，詹男於阡益企業社左側工廠內操作堆高機搬運堆置於現場、裝有PC碎塑膠片的太空包，於作業過程中下車進行調整時，太空包突然傾倒，導致其遭重物壓住，送醫後因呼吸衰竭與創傷性休克不治身亡。

事後檢方調查，朱姓負責人亦為詹男雇主，對於勞工從事高風險作業時應負有確保安全責任；依法規定雇主應在勞工使用機具搬運單件重量超過100公斤物料時，設置繩索綁捆、護網、擋樁、限制高度或變更堆積方式等必要安全措施，以防止物料倒塌造成傷害。

事發當下現場無特殊情況導致朱男無法預見危險，檢方認為朱姓負責人作為雇主，應可且應該注意卻未盡應盡的注意義務，認定朱姓負責人未依相關職安規定保障勞工安全，導致勞工因工作場所災害死亡，行為涉有刑法過失致死之構成要件，依刑法過失致死罪嫌提起公訴。