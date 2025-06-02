與未成年性交易還在審理...他竟又約少女口交 下場曝光

徐姓男子以2000元代價讓剛滿14歲少女為他口交，台南地院審理時，發現他之前已跟未滿16歲少女性交易，法院另案審理中，他竟又犯下本案。本報資料照片

徐姓男子以2000元代價讓剛滿14歲少女為他口交，台南地院審理時，發現他之前已跟未滿16歲少女性交易，法院另案審理中，他竟又犯下本案；由於徐承認犯行，支付賠償金達成和解，被害人同意給予緩刑，法院依妨害性自主罪嫌判刑1年4月、宣告緩刑4年。

判決書指出，徐姓男子去年9月27日下午5時許，透過網路交友軟體認識剛滿14歲的少女，基於與14歲以上、未滿16歲女子為有對價性交行為犯意，約定以2000元作為性行為對價後，即開車前往與少女碰面，並載少女到台南市麻豆區一處路口。

徐在車內於未違反少女意願下，由少女為徐口交，結束後徐依約支付2000元；案經台南市警麻豆分局偵辦，將徐移送法辦。法院審理時，徐承認犯行，法院還查出，他在2023年同樣與未滿16歲少女性交易，遭台南地檢署起訴，法院另案審理中。

法院指出，徐已知其行為違法，且對被害人深具不良影響，竟仍再為本案犯行，顯見其不尊重法秩序心態；徐不符合廣泛得引起一般同情而情堪憫恕要件，徐的律師以徐已經坦承犯行，與少女和解，而請求依刑法第59條減輕其刑，尚屬無據。

法院審酌，徐為心智正常成年人，竟為滿足私慾，而與甫滿14歲少女性交易，足以對少女身心健全、人格發展均已產生不良之影響，可見徐缺乏正當法治觀念，所為自應予以非難；考量徐已與少女和解，支付賠償金，取得諒解，判刑1年4月。

法院表示，徐之前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，參酌少女及其法定代理人同意給徐緩刑機會，認徐經此偵審程序及刑之宣告，當已知所警惕而無再犯之虞，認宣告之刑以暫不執行為適當，予以宣告緩刑4年，以啟自新，緩刑期間付保護管束，並應參加3場法治教育。