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三重警勾結徵信業者 幫查個資抓猴判7年8月

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市三重警分局前偵查佐林侑穎，涉嫌與徵信業者林泫洋勾結，鎖定汽車旅館偷情的男女，以警政系統偷查個資登門勒索，新北地方法院依圖利、違反個資法等罪，各判處2人7年8月及12年8月，各褫奪公權3年。可上訴。圖／聯合報系資料照片
新北市三重警分局前偵查佐林侑穎，涉嫌與徵信業者林泫洋勾結，鎖定汽車旅館偷情的男女，以警政系統偷查個資登門勒索，新北地方法院依圖利、違反個資法等罪，各判處2人7年8月及12年8月，各褫奪公權3年。可上訴。圖／聯合報系資料照片

新北市三重警分局前偵查佐林侑穎，涉嫌與徵信業者林泫洋勾結，鎖定汽車旅館偷情的男女，由林員以警政署警政知識查詢系統幫忙查個資後登門勒索，藉此得手160萬元。新北地方法院依認為林員及林男依圖利、違反個資法等罪，各判刑7年8月及12年8月，各褫奪公權3年。可上訴。

檢方前年11月發動搜索約談，林侑穎、林泫洋與均被羈押禁見，三重警分局並也將林員一次記2大過免職。林員坦承違法替幫林男偷查個資，辯稱以為林男只是拿去抓猴，不知會拿去勒索對方，否認收賄。

起訴指出，具有幫派背景的林泫洋會指示手下小弟埋伏在北市高檔汽車旅館外， 鎖定開名車出入的男女，同時在林侑穎協助偷查個資，一旦確認雙方為已婚偷情，便加以跟蹤掌握對方工作、行動和作息。

最後林男會親自登門或派小弟帶著蒐證畫面找上被害人勒索，要求對方付錢買回偷情的證據，否則將告知其原配或家人，部分被害人被迫只好付出高額「封口費」。經查林泫洋共鎖定4組偷情男女勒索，其中2人各支付80萬元，林侑穎則以辦案為由，違法調閱5組男女個資供林泫洋犯案之用。

警察 個資 三重

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