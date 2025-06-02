作家王薀涉精舍命案虐死女信徒 裁定延長羈押2個月
本名王江鎮的作家王蕰等人涉台北市「精舍命案」虐死記帳的蔡姓女信徒，王薀共13人依傷害致死等罪嫌起訴，王等4名主嫌已審判中羈押禁見3月，法官日前提訊調查，裁定王、女信徒幹子昀、梁碧茵、游秀鈴4人自6月6日起延長羈押禁見2月。
裁定指出，王江鎮、幹子昀、梁碧茵、游秀鈴經檢方提起公訴，經聽取檢察官、辯護人及4人意見並參酌卷內事證，4人共犯強制、傷害致死罪，4人及辯護人雖辯蔡姓女信徒的傷勢與死亡無任何關係。
不過，以檢方提出之證據，已有具體事由存在，斟酌4人所涉罪屬最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，考量趨吉避凶之基本人性本易伴隨高度逃亡之可能，已自2025年3月6日起執行羈押在案。
因審判中第一次3個月羈押期限將屆滿，法官日前再訊問被告4人後，4人仍否認犯行，但依卷內證據顯示，被告4人與同案共犯及證人供述均有差異，有湮滅證據或勾串共犯、證人之虞。
裁定說，審酌本件案情仍有晦暗不明的高度可能，且自3月6日起羈押迄今，羈押原因及必要性並無消滅或變更，再考量王江鎮等人與共犯的犯行分工狀況、組織之嚴密程度，等裁定4人自2025年6月6日起延長羈押2月，並均禁止接見、通信。
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