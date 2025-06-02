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世界聯合保護動物協會前理事長 侵占公益款百萬判刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市周姓女子擔任世聯會理事長期間，涉嫌侵占公益款百萬元，台中地院判她1年4月徒刑。圖／本報資料照片
台中市周姓女子擔任世聯會理事長期間，涉嫌侵占公益款百萬元，台中地院判她1年4月徒刑。圖／本報資料照片

台中市周姓女子擔任「台中市世界聯合保護動物協會」理事長期間，因男友公司資金調度有問題，周女在前年底時，將協會郵局帳戶內的公益資金100萬元，匯入男友私人帳戶內，經接任理事長、監事發現後報警，一審認定周女涉公益侵占罪，判刑1年4月。

檢警調查，周姓女子在2022年8月至2024年2月間，擔任台中市世界聯合保護動物協會（簡稱世聯會）理事長，綜理會務、對外代表世聯會，依該組織章程，該協會資金是來自入會費、會員捐款、委託收益、基金、孳息等收入來源，需用於公益任務運用。

周女另外擔任男友的易栗公司營運長一職，不過因易栗公司在2023年底時，有資金調度的問題，無法即時發放員工薪水，周女委由會計，在同年11月7日，將世聯會郵局帳戶內100萬元，轉入男友私人帳戶內，經接任理事長、監事發現後報警。

台中地院審理時，周女否認犯行，辯稱當時雖以世聯會名義借錢給男友，為了賺取5000元的利息，本意是要幫助世聯會，沒有侵占意圖，事後男友也已經款項歸還，也付利息錢給世聯會。

台中地院訊問世聯會相關人員後認定，周女將世聯會帳戶資金，匯入私人帳戶內，未依社會團體財務處理辦法的規定，已使世聯會財務運作失去應有的監督、審查機制，背離社會團體應遵循的原則，是否單純為世聯會利益，容有疑問。

法官認為，周女擔任世聯會理事長期間，將所持有、保管該協會的財產，以自己私人名義從事借貸等私人用途行為，未供世聯會公益使用，違反法規、內控規則，無論事後有無返還100萬元，都構成公益侵占罪甚明，周女辯詞不足採，依法判刑1年4月，仍可上訴。

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