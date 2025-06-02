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水利署組長瀆職遭查辦 洩競標文件給興大成大一審判緩刑
經濟部水利署吳姓組長，涉在去年初時，將競標廠商的服務建議書，交給參與競標的中興大學、成功大學計畫團隊人員參考，因吳被檢廉另案搜索時，從其查扣的手機中查獲犯行，一審認吳無前科，已坦認犯行，判刑4月、可易科、緩刑2年，另支付公益捐10萬元。
檢廉調查，吳姓男子任職經濟部水利署土地管理組長期間，負責「中區備用水井建置規畫案」、「南區備用水井建置規畫案」採購案的評選委員，屬於法定公務員，但吳明知依政府採購法規定，機關辦理採購時，應對廠商的投標文件保密，除非另有規定。
不過吳男涉在去年3月舉辦評選會議前，在水利署台中辦公室，將競標廠商的7本服務建議書，全數交付給中興大學計畫團隊、成功大學計畫團隊的劉姓研究員兼組長參考，檢廉在另案搜索時，在吳男搜扣的手機中查獲犯行。
台中地院審認，吳男在偵審期間，已坦認犯行，沒有刑案前科，雖然犯行不當，但經過此偵審程序後，相信不會再犯，依洩密罪，判吳男4月徒刑、可易科12萬元、緩刑2年、支付10萬元公益捐，仍可上訴。
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