水利署組長瀆職遭查辦 洩競標文件給興大成大一審判緩刑

經濟部水利署吳姓組長，涉在去年初時，將競標廠商的服務建議書，交給參與競標的中興大學、成功大學計畫團隊人員參考，因吳被檢廉另案搜索時，從其查扣的手機中查獲犯行，一審認吳無前科，已坦認犯行，判刑4月、可易科、緩刑2年，另支付公益捐10萬元。

檢廉調查，吳姓男子任職經濟部水利署土地管理組長期間，負責「中區備用水井建置規畫案」、「南區備用水井建置規畫案」採購案的評選委員，屬於法定公務員，但吳明知依政府採購法規定，機關辦理採購時，應對廠商的投標文件保密，除非另有規定。

不過吳男涉在去年3月舉辦評選會議前，在水利署台中辦公室，將競標廠商的7本服務建議書，全數交付給中興大學計畫團隊、成功大學計畫團隊的劉姓研究員兼組長參考，檢廉在另案搜索時，在吳男搜扣的手機中查獲犯行。