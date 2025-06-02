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同居人遭殺害 彰化女及前男友各涉棄屍、殺人起訴

中央社／ 彰化2日電

彰化大村賴姓男子2月找朱姓前女友求復合，與朱女同居的李姓男友疑因阻擋遭殺棄屍，彰化地檢署近日偵結，將賴男及朱女分別依殺人罪等、遺棄屍體等罪嫌起訴，將移由國民法官審理。

相關人員指出，40歲賴姓男子今年2月3日凌晨，赴38歲朱女位於彰化縣大村鄉住處，向朱女要求復合，李男疑出面阻擋而慘遭殺害。

朱女事後涉嫌夥同賴男，以棉被包裹李男遺體並放置於機車腳踏板上，再由賴男騎車載往距離朱女住處約1.2公里處圳溝棄屍。

檢警4日據報，立即由彰化地方檢察署檢察官指揮彰化縣警察局員林分局組成專案小組，帶回涉案賴男及朱女，5日將2人移送地檢署複訊。

彰化地方檢察署今天表示，全案偵查終結，分別將賴男依犯殺人、遺棄屍體等，朱女依犯遺棄屍體、湮滅刑事證據等罪嫌起訴，並向彰化地方法院聲押禁見，後續移由國民法官進行審理。

棄屍 國民法官

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