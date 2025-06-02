無照翁撞6車釀8傷 UBER司機失生計怒提告：翁不聞問

貿易商邱姓老翁無照駕車在台北市中正區重慶南路追撞6車釀8傷，繼傷勢最重劉姓老翁女兒對邱男提告傷害罪，遭撞特斯拉車主李姓男子昨夜也提告邱男過失傷害罪，怒批邱男一方對於賠償不聞不問「都不理我」，警方將待邱男出院後通知他到案調查，依法送辦。

全案源於，經營日系鋼材進口公司的78歲邱男，5月23日下午無照駕駛汽車行經重慶南路一段，經漢口街時衝撞前方2輛行進中機車，闖紅燈衝撞過路行人，又撞上一輛706路公車及3輛汽車才停下。

事故導致2名機車騎士四肢擦傷、行人79歲劉姓男子重摔、右小腿骨折、2名汽車駕駛胸部及腿部疼痛，由於衝撞力道巨大，邱男車輛車頭全毀，安全氣囊爆開，他也一度昏迷受困，現場民眾介入後才協助脫困。

警方介入後確認，邱男酒測值為0，初步針對邱男無照部分製單舉發，其餘違規待交通事故鑑定結果確定後將另研判開罰；全案傷勢最重的劉男女兒，案發隔日即對邱男提告傷害罪，另名遭撞的特斯拉汽車車主、年約45歲的李姓男子昨晚10時許也到警所完成筆錄，正式對邱男提告過失傷害罪。

據悉，李男平時是UBER司機，平時駕車載客賺錢，獨力養育子女，他的特斯拉汽車車貸還沒還完，未料遭遇事故，一家生計及車貸蠟燭兩頭燒；事故導致李男胸部、下肢受傷，他昨晚赴警所製作筆錄提告，怒批邱男兒子及保險公司對於賠償已不聞不問「都不理我」，他只能寄希望於司法能還他公道。