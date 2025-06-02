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婦人拆了台灣獨立建國旗幟被移送 她辯：觀光景點不要有政治旗子

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

王姓女子在台北市西門町拆除台灣獨立建國大旗隊設置的旗幟，警方將她依社會秩序維護法移送法辦。王女辯說，觀光景點不應有過多政治立場的旗子樹立，台北地院審查，認定她的行為與處罰條件不符，裁定不罰。可抗告。

萬華分局警方移送指出，王女2025年3月2日1時40分，在台北捷運西門站6號出口周遭拆除台灣獨立建國大旗隊設置的旗幟，警方認為，她藉特定事端擴大發揮，踰越一般社會大眾觀念中所容許的合理範圍，違反社維法規定。

法院審查認為，警方認定王女藉端滋擾公共場所，是以警詢筆錄、路口監視器影像照片、員警現場處置密錄器影像為依據，不過，王女警詢時表示，她當日心情沮喪，且覺得西門町是觀光景點，不應有過多政治立場的旗子樹立，才徒手拔取旗子。

法院調查，經查證路口監視器影像照片，王女將旗幟拆除後即平放於人行道旁，並未有其他滋擾安寧秩序的情形，而且，員警現場處置的密錄器影像，也可見王姓女子已離開捷運西門站1號、6號出口，員警於接獲民眾報案，才尋獲王女。

法官認為，證據顯示，王女拆下台灣獨立建國旗幟後，隨即離開現場，經員警循線尋獲，難以認定她的行為達到藉端滋擾公共場所安寧秩序、而達到難以維持或回復的程度，與社維法處罰規定不符，裁定王女不必罰。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

觀光景點 監視器 台北捷運

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