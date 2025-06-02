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台中弟不滿兄啃老揮棒打死 母今控長子抵押房產求輕判

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中游姓男子不滿大他3歲的哥哥離婚後工作不穩，長期向年邁父母要錢、暴力相向，去年1月回家又目睹哥哥打媽媽，氣憤下拿球棍猛毆哥哥活活打死對方，檢方去年依家暴殺人罪起訴，台中地院今審理，游母證稱長子長年討錢，抵押房產借款700萬元，希望法官從輕量刑，檢方則具體求刑6年。

全案今早台中地院開庭，游母出庭作證，她向法官求情，描述長子長年討錢，案發當日也像她要錢，甚至房地產都被長子拿去抵押借款700萬元，迄今仍在還款，次子月收才3萬多元，卻都孝順把一半薪水拿回家，次子是為保護她才犯行，希望法官輕判。

檢方則說，此案被害人已喪失反抗能力，但根據監視器畫面，游男仍朝胞兄攻擊20多下，時間達2分多鐘，被害人雖然品德不高尚，仍擁有生命權，法律不容以此方式奪走性命，但考量到游男已悔悟、可教化、重返社會可能性高，具體求刑6年。

起訴指出，游男（45歲）在印刷廠擔任員工，與胞兄、爸媽同住東區，游兄和外籍配偶離婚後，考量照顧未成年小孩仍一起同住，游兄平時雖有開計程車，但收入仍不穩，常向父母討要3000、5000元，游也因此責備哥哥啃老，兄弟間嫌隙才擴大。

游去年1月22日晚上8點多回家，撞見胞兄和母親發生拉扯，家中神明聽桌椅、神明燈及木櫃都被推倒，連同電扇、電話及飲水器等都被砸毀散落一地，游兄甚至拿著敲破的玻璃酒瓶要攻擊媽媽，游母則持木椅阻擋。

游見狀拿了1把木製球棍朝胞兄揮打，游兄則立即逃出屋外，剛好爸爸也回家停妥機車，游兄奔逃時不慎被機車絆倒，游見哥哥跌倒在地，持續拿球棍痛毆他頭部、身體，但父母目擊次子猛打長子，一再出言制止，但游男置之不理繼續揮打。

警方獲報到場逮捕游男，游兄緊急送醫仍因顱腦損傷，到院前就已經沒了呼吸心跳；檢方偵結依家暴殺人罪嫌起訴游，全案今在台中地院審理。

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台中市游姓男子不滿胞兄啃老，去年初揮棒打死哥哥，全案今在台中地院審理。記者曾健祐／翻攝
台中市游姓男子不滿胞兄啃老，去年初揮棒打死哥哥，全案今在台中地院審理。記者曾健祐／翻攝
台中市游姓男子不滿胞兄啃老，去年初揮棒打死哥哥，全案今在台中地院審理。記者曾健祐／翻攝
台中市游姓男子不滿胞兄啃老，去年初揮棒打死哥哥，全案今在台中地院審理。記者曾健祐／翻攝

父母 殺人 家暴 啃老

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