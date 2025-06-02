愛犬從官田遊客中心景觀台摔下致癱瘓 他提告國賠敗訴

蘇姓男子帶家人與愛犬到官田遊客中心遊玩，一行人到2樓景觀台時，小狗因往前奔跑跨越景觀池摔落至1樓，傷及脊椎導致五級癱瘓，手術加復健合計要支出22萬餘元；蘇認為是官方管理有疏失，沒有警告也沒有圍欄，提告請求國賠，台南地院柳營簡易庭判決駁回。

判決書指出，蘇姓男子提出國賠訴訟主張，2023年7月29日下午1時許，開車載一家四口以及寵物犬至台南市官田遊客中心旅遊參訪，一行人至2樓景觀平台時，小狗因突然往前衝刺並跨越景觀池躍下摔落至1樓，造成脊椎錯位神經傷害及肺出血。

蘇表示，獸醫師判定小狗五級癱瘓，需住院進行脊椎手術，支出手術醫療費用126050元，再加計復健醫療及醫材費用100000元，合計226050元；他認為，景觀池原設計需蓄水造景，但案發當天並未蓄水，無法判斷是步道或是景觀池，現場亦未額外架設任何圍欄或其他防護警告設施。

蘇指出，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處對景觀池管理確有欠缺，以避免景觀池後方2層樓高度高低落差墜樓風險，管理欠缺與事故發生具相當因果關係，他向管理處求償遭拒，依國家賠償法第3條第1項規定，提出國賠訴訟，請求賠償所受損害226050元。

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處說明，依官田行政中心場域配置圖，景觀池位於2樓，其設計及建造均符合法規並取得合法使用執照，且現場有放置禁止跨越標示，管理處設置及管理並無欠缺。

管理處表示，依動物保護法第20條第1項規定，寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由7歲以上之人伴同；依現場監視器畫面，蘇與家人一行人及寵物至官田遊客中心2樓時，寵物已向前奔跑至景觀池並明顯遠離眾人，並未有人以牽繩或其他方式掌握動向。

管理處認為，蘇與家人已明顯有無法履行伴同寵物行為，因此寵物跨越景觀池並跌落至1樓，純屬蘇或其家人未伴同寵物、掌握寵物動向而偶然發生意外，尚難謂是管理處設置或管理有缺失所致。

法院指出，依據現場照片及監視器畫面，景觀池最外側確有設置「禁止跨越」警告標示，景觀池兩側並緊鄰一定高度圍欄，無論景觀池有無蓄水，一般人均可知悉不得跨越，以免發生跌落至1樓危險，已難認管理處客觀上就景觀池管理有欠缺。

法院表示，蘇既為寵物主人，就寵物好動與否，應知悉甚詳，亦無法期待寵物會判斷現場警告標示及危險與否，仍放任寵物自由奔跑，以致其跨越景觀池而跌落至1樓，自無從僅因寵物跌落至1樓結果，即謂管理處管理有欠缺。