2059萬元遺產稅欠繳8年 行政執行署花2個月徵起入庫
台北市吳姓婦人2016年間過世，如今她的繼承人長年散居美日等國家，致未能及時處理遺產稅申報事宜，這筆遺產稅近日在法務部行政執行署台北分署執行後，成功全數追回2059萬元款項。
吳姓婦人的繼承人因對遺產稅申報程序不熟悉，生活語言也不是國語，加上多年前疫情及簽證停留限制等，致未能及時處理遺產稅申報事宜。
吳姓婦人的繼承人2021年底短暫返台，委託律師申報遺產稅，後來財政部台北國稅局2024年12月間核定她的2016年度遺產稅，但繼承人收受繳款書後，未於限期內繳納，台北國稅局2025年2月於是將案子移送台北分署執行。
台北分署受理後展開財產調查程序，於調閱遺產稅核定資料及繼承人的國外地址後，鎖定執行被繼承人於國內金融機構的高額存款，再核發執行命令執行被繼承人的存款債權，花了2個月時間將遲繳8年的遺產稅徵起入庫。
台北分署表示，若因語言障礙、時差或不諳法令導致延誤繳稅，應主動洽詢稅捐機關或尋求專業協助；對滯欠大戶或故意欠繳義務人，分署一定會徹底調查，促使義務人履行公法上金錢給付義務。
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