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飼養6年寵物貓遭流浪犬咬死 他向動保處請求國賠123萬

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

李姓男子飼養6年的寵物貓遭住家附近的3隻流浪犬咬死，他提出國家賠償訴訟，指出貓被咬死是因為動保處怠於執行職務，未捕捉流浪犬所致；他請求6年來購買及飼養貓咪所花費共123萬1640元，台南地院認為動保處無從預見流浪犬群聚危險或損害發生，判決駁回。

判決書指出，李姓男子提出國家賠償訴訟指出，他住在台南市永康區，住家附近有3隻以上流浪犬成群到處流竄，經他及鄰居向台南市動物防疫保護處通報，動保處遲未派員抓捕，導致他飼養6年的寵物貓去年1月20日晚間10時許在住處門口散步時，被3隻流浪犬咬傷致死。

李表示，流浪犬在住處附近聚集遊蕩已至少3年以上，依台南市犬貓管理及福利促進自治條例第1條及第2條第1款規定，動保處有捕捉流浪犬法定職務，卻長期未積極捕捉，可認他的寵物貓遭流浪犬咬死，是因動保處遲未派員捕捉流浪犬所致，但他向動保處求償遭拒。

李姓男子認為，動保處怠於執行職務，寵物貓被流浪犬咬死，與動保處怠於捕捉職務間，具相當因果關係，依國家賠償法第2條第2項後段規定，他請求動保處負國家賠償責任，必須賠償寵物貓價格8萬元、6年飼養、貓砂、培育等費用，總計123萬1640元。

台南市動保處說明，動物保護法立法目的在於保護動物，法令雖授予機關得逕行沒入犬隻，但未明定捕捉流浪犬乃機關法定職務，且機關尚有裁量權限決定是否沒入；台南市犬貓管理條例僅規範機關需盡流浪犬管制義務，此乃基於絕育目的（管制動物數量），而非捕捉依據。

動保處指出，至於機關在民眾通報流浪犬具有攻擊性或有追咬人車事件後，派員捕捉，屬便民服務，而非執行法定職務；又依機關於2019年起至李的貓被咬死前，通報永康區流浪犬捕捉案件資料，並無李的住處附近相關通報紀錄，李稱機關多年未處置，與事實不符。

動保處表示，流浪犬具流動性，無法排除是其他地方犬隻移動至事故發生地點，難謂機關有怠於執行職務情形；此外，寵物出入公共場所應由7歲以上之人伴同，李的寵物貓遭流浪犬追趕攻擊時，並未有飼主或7歲以上之人伴同，若李能善盡飼主責任，應能避免事故發生。

法院指出，李姓男子住處附近在事故發生當日有流浪犬出現，但並無證據可證明情況已屬動保法所定「違反第7條規定，無故侵害他人之生命或身體，致造成他人生命或身體傷害之動物」，自難認動保處有依規定沒入流浪犬作為義務。

法院認為，參以2023年1月起至事故發生前，通報永康區遊蕩犬捕捉案件資料，可知動保處於接獲通報後，均有派員處置，有動物管制通報單及台南市流浪動物捕捉點交清單；且並未見在事故發生前近期內，有民眾通報李的住處附近出現具有攻擊性的流浪犬。

法院表示，動保處事前無從預見李的住處附近有流浪犬群聚危險或損害發生，尚難認其捕捉流浪犬的行政裁量權已收縮至零，而有預先發動捕捉作為義務，無從以事後發生事故，即認動保處所屬公務員有怠於執行職務情事。

法院審酌，李主張動保處應負國家賠償責任，難認有據；李雖主張事故發生後多次通報捕捉流浪犬，動保處怠於捕捉，縱令李所述屬實，此乃事故發生後不作為，難認與寵物貓遭流浪犬咬傷致死間有相當因果關係。李請求國賠123萬1640元，為無理由，判決駁回。

李姓男子飼養6年的寵物貓遭住家附近的3隻流浪犬咬死，他提出國家賠償訴訟，指出貓被咬死是因為動保處執行職務，未捕捉流浪犬所致。示意圖／本報資料照片
李姓男子飼養6年的寵物貓遭住家附近的3隻流浪犬咬死，他提出國家賠償訴訟，指出貓被咬死是因為動保處執行職務，未捕捉流浪犬所致。示意圖／本報資料照片

流浪犬 寵物 國賠 台南

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