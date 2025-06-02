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未禮讓行人罰6000元他不服 法官看影片算枕木數認定違規

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

洪姓男子開車經過「科技執法」路口，左轉時未禮讓行人，收到6000元罰單。洪男認為，當時距離行人4至6個枕木紋距離，並未違規。法官勘驗5秒長的錄影畫面，確認汽車在「3秒末」前懸進入斑馬線，當時距離行人才2個枕木紋，判定裁罰有理，駁回告訴。全案可上訴。

判決指出，洪男接到紅單，警方舉辦他在去年7月7日下午3時45分，駕車沿基隆市中山區安一路左轉西定路時，不暫停讓行人先行通過。基隆警四分局警員審視「租賃式科技執法」設備採證畫面，確認違規後逕行舉發。洪男不服舉發並提出申訴，台北市交通事件裁決所調查後，認定洪男確有違規行為，依道路交通處罰條例裁罰6000元，並應參加道路交通安全講習。

洪男不服處分，提起行政訴訟，主張「舉發照片1」可見他開車左轉時，行人並非直行於斑馬線，車與人之間間尚有4至6個枕木紋距離。「舉發照片2」顯示車身已過斑馬線，行人才踏入斑馬線往前走，在合法速度且正常情況下，他根本無從判斷行人的前進方向，且完全無不安全、不禮讓之事實，聲明撤銷原處分。

台北市交通事件裁決所答辯，檢視科技執法採證照片，可見洪男駕車接近行人穿越道時，不暫停讓行人先行通過，車與人的距離不到一個車道寬度（約3公尺），違規事實明確，員警舉發無違誤，聲明駁回告訴。

台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官當庭勘驗採證錄影檔案，影片一開始有1名穿著黑色上衣及長褲女子及1名手提袋子男子沿安一路行走。影片第2秒時，洪男開車出現在畫面左下角，自西定路沿導引線要左轉安一路，此時車子尚未抵達斑馬線區域，兩行人也持續前行，尚未走到斑馬線上。

影片第3秒車子持續左轉，女行人已踩在第2、第3個枕木紋之間，後方男子還沒走到斑馬線上。至行人穿越道上。影片「3秒末」，洪男的轎車左側部分車身及右側前懸，駛進行人穿越道第5個枕木紋處，女行人則已走到接近第3個枕木紋處。

影片的「4秒初」，洪男開車未暫停減速，前半車身駛進行人穿越道時，右輪在第4與第5個枕木紋間，女子走在第3個枕木紋上方。「4秒末」車子通過斑馬線，女子走在第3與第4個枕木紋間，後方男子走在第3個枕木紋上方。

法官指出，道路交通標誌標線號誌設置規則規定，斑馬線枕木紋長度以2至8公尺為度，寬度為40公分，間隔為40至80公分，同組標線間隔長度需一致，以利行人穿越。內政部警政署則以汽車前懸已進入斑馬線，且距離行人行進方向1個車道寬（約3公尺）以內為違規取締認定基準。

法官說，本案枕木紋寬40公分、間隔60公分，勘驗相關事證可知，洪男當時開車距離女性行人約200公分，未達1個車道即約3公尺寬，卻未停讓行人先行，監理機關認為依法應加以處罰，並無違誤，駁回告訴。

洪姓男子在基隆開車，從西定路左轉安一路時未禮讓行人，被罰6000元。洪男不服提告，法官勘驗5秒長的錄影畫面，確認他違規，判定裁罰有理，駁回告訴。聯合報資料照。圖／翻攝自GoogleMap
洪姓男子在基隆開車，從西定路左轉安一路時未禮讓行人，被罰6000元。洪男不服提告，法官勘驗5秒長的錄影畫面，確認他違規，判定裁罰有理，駁回告訴。聯合報資料照。圖／翻攝自GoogleMap

行人 罰單 科技執法 影片

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