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空姐懷孕非自願留職停薪 申請書多加1句話成功討到薪水

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

華航服務超過20年的張姓空姐因懷孕轉任地勤遭拒，留職停薪期滿後復職，華航卻僅給她行政職，害張女拿不到全額薪資，她提告爭取權益，一審成功獲賠45萬餘元；華航、張女不滿意判決均上訴，高雄高分院審理後，均駁回兩方請求，維持原審判決。

判決指出，張女1998年進入華航服務，2020年7月間她因懷孕申請轉任地勤，但華航當時稱沒有職缺，要張女申請因孕留職停薪，張女轉任遭拒，申請留停時寫下但書「申請因孕留職停薪非本人意願，如有職缺應通知本人。」

張女再申請復職因碰到新冠疫情，只能繼續留職停薪，她再於申請表寫下「本人向華航申請因孕轉任臨時地勤，並無辦理因孕轉留職停薪之意圖，然因公司表示現無地勤職缺，待人力處一旦有職缺釋出時，需立即通知本人，安排轉任地勤，並依排序通知本人」。

張女主張華航在她恢復空勤資格後，卻只給她行政職，沒有飛行加給，甚至請生理假也被扣薪，她整理從懷孕到復職應領薪資，加上非財產損失等，提告向華航索討應領薪水共185萬餘元。

高雄地院審理時，華航反駁若組員懷孕應立即停止空勤任務，當時張女告知懷孕時，已無地勤缺可以給張女，才請張女申請留停，並非歧視懷孕婦女，且轉任行政職也獲張女同意。

一審法官依據張女申請留停的註記，認為雙方協議內容應屬當時流行的「無薪假」，張女應為「無薪假」狀態，依法「無薪假」月薪不得低於基本工資，因此留停期間，張女應可請領每月2萬3800元至2萬5250元不等薪資。

因張女復職半年後才完成復飛資格，而所謂飛行加給，是有飛才有錢，並非每月都有固定60小時加給，計算張女可請求部分，是從留停至開始上班為止的每月「基本工資」，總計18個月加上1個月獎金共45萬5664元。

張女、華航對於一審判決結果均不滿意，個別提起上訴，高雄高分院審理後，法官認為依據華航規定，除非華航提供臨時地勤職缺，但空服無意願接任，才得依留職停薪程序停止空勤任務，因此空服員若申請轉任，華航便有提供職缺義務，否則就是剝奪空服員的選擇權。

另外，張女是被迫因孕留停，導致她要配合華航排訓才能復職，而華航又未開設復職課程，使得張女要繼續申請育嬰留停，均屬性別為由衍生的差別待遇，華航應給付「留停」期間張女應領薪資。

至於損失的空勤加給部分，法官則認定張女未能支領飛行加給，是因她無服勤資格，並不是華航有性別差別待遇，這部分則免賠，合議庭計算華航、張女雙方請求，判華航要給付張女共45萬5664元。

華航示意圖。本報資料照片
華航示意圖。本報資料照片

薪資 華航 職缺 提告 地勤

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