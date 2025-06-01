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司法提醒機制？酒女千萬債權 受害家屬漏注意時效放棄求償

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

金錢豹女服務生顏子娠酒、毒駕撞死陳姓烘焙師，今年申請假釋，死者胞姐陳昱芳今發文提到，家人已放棄對顏女千萬的債權，主因是漏注意該債權有5年的時效，提醒民眾有類似狀況需留意，引發是否應有「司法時效提醒機制」討論。法界人士看法不一，有人建議可在法院文書的例稿中，增註提醒，也有人認為可循法院訴訟輔導科、法扶律師機制洽詢。

台東地院前院長、律師唐光義說，民事事件的各種債權，都有請求權時效的規定，只要時效經過，對方訴訟上為時效抗辯，就無法求償，當事人需留意。若站在保護犯罪被害人的立場，或許司法院、法務部，可研議提醒機制，例如透過犯罪被害人保護協會，向被害人特別告知，或在法院的債權憑證中，加註時效期限內換發警語。

台中地院前法官、律師江彥儀建議，訴訟當事人應自行注意債權時效，法院有訴訟輔導科、法扶律師等機制，可諮詢的管道多，若有不清楚之處，可透過該管道洽詢，即可確保自身權益，無需再增設相關機制。

彰化地檢署前檢察官、律師陳宗元說，民事訴訟的主張時效年限，會因狀況不同而有不同年限，一般債權是15年、侵權行為是2年、侵權行為的債權憑證是5年，若要法院書記官在發出相關證明書或債權證明時，根據不同個案，提醒各債權的時效，恐怕又會增加法院負擔，現行法規也無規定。

陳昱芳說，將放棄債權的過程，在網路發文詳細分享的原因，是希望提供自身案例給其他被害人家屬參考，不要讓自己的權益睡著。通常加害人若名下無財產，加害人入監後，就算取得債權證明，加害人名下無可供強制執行之財務，被害人家屬就算在時限內申請，也無意義。

她認為，此案強制執行的費用是債權的千分之八，需要繳交8萬餘元，若加害人可供強制執行的財務，未達此數，聲請強制執行也無意義，父母不希望再與顏女周旋，決定放棄債權主張。

她分享，法院的「民事判決確定證明書」，無提醒時效的註記，若能增註，或許也能提醒民眾。

金錢豹女服務生顏子娠在2017年底酒、毒駕撞死陳姓烘焙師，今年申請假釋。圖／本報資料照
金錢豹女服務生顏子娠在2017年底酒、毒駕撞死陳姓烘焙師，今年申請假釋。圖／本報資料照

被害人 機制 律師

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