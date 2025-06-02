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放她一條生路！金錢豹女毒駕奪命 死者家屬不再求償
金錢豹女服務生顏子娠八年前涉酒駕、毒駕撞死陳姓烘焙師，死者胞姊陳昱芳昨貼文紀念胞弟生日，提到顏女今年申請假釋，但家屬已放棄對她的千萬債權索償，因逾五年時效，父親認為「時效過了就算了」，「放她一條生路！」
陳昱芳說，家屬未留意民事債權有五年時效限制，加上顏女名下無財產，聲請強制執行也無可供執行之資產；且強制執行費用需先行繳交債權金額千分之八，約八萬餘元，執行成本不符效益，因此家屬決定不再追償。
她強調，公開分享放棄債權並非為了寬恕，是希望提醒其他被害人家屬「注意時效期限，避免權益睡著。」
對此顏子娠致信回應，得知家屬放棄債權「內心潰堤」，「何德何能讓一個受害者家屬，放棄對加害人的千萬債權捆綁，甚至鼓勵往光明前進」，強調會努力走回正軌、投身公益。雖陳家父母表示永不原諒，「心很痛」，但會記得陳家給的提醒與善意。
台東地院前院長、律師唐光義認為，從被害人保護角度出發，未來可由司法院、法務部研究是否在債權證明文件上加註警語，或透過犯罪被害人保護協會提醒家屬。
但台中地院前法官、律師江彥儀說，當事人應自行留意權利時效，法院設有訴訟輔導科及提供法律扶助，民眾可諮詢，確保自身權益，不一定需要增設新的提醒機制。彰化地檢署前檢察官、律師陳宗元也認為，要求法院逐案註明，恐加重行政負擔，現行法規也無明文規定。
二○一七年十一月十四日凌晨一時許，顏子娠吸毒並酒駕賓士車，在台中台灣大道、西屯路口撞死要返家的甜點烘焙師陳育邦。刑事部分顏被判刑九年六月定讞，服刑中；民事部分判賠償死者家屬一○六八萬元。
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