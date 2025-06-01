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二婚夫妻老病…妻被兒女接回遭控惡意離棄病夫 法院判決曝

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一對二婚夫妻未生育丈夫重病需長期臥床，妻子遷戶籍離家，被丈夫以惡意離棄罪名告上法院，妻子辯稱自己又老又病，經雙方子女約定各自接回照顧父母，並無惡意離棄丈夫。彰化地方法院審結，駁回離婚之訴。可上訴。

判決書指出，現年8旬丈夫與74歲妻子，於2014年結婚，婚後沒生育子女，夫2023年間因洗腎導管手術時心跳呼吸停止，經急救後腦部缺氧成為重度精神障礙者，生活無法自理，長期臥床，妻於2024年元月搬離兩人共同的家，同年2月遷出戶籍。

夫的子女上法庭指控，二媽不願照顧丈夫或分擔照顧，擅自離家，對丈夫不聞不問，無夫妻情義，亦未履行夫妻相互扶養照護義務，依民法惡意離棄罪，聲請判准兩造離婚。

這名婦人辯稱，兩人結婚十多年，均由她照料丈夫和及他子女的生活起居，現在她年事已高，每月僅有1萬多元勞工退休金收入，又發生多次高血壓暈眩等疑似腦梗塞病症，丈夫的兒子稱無法照顧她，她和丈夫的子女便約定各自將年邁父母攜回照顧，她由兒女接離養病，並非惡意遺棄。

法官審理，這對夫婦分居前，丈夫因缺氧性腦病變致重度失智，完全無自理生活能力，這類身心障礙患者需全日專人照護，妻子老邁身體機能退化，又患有多種慢性疾病，尚需他人照護及長期就醫治療，根據各項就醫證，堪認妻子並無照護丈夫的能力，又兩人為二婚，婚前已各育有子女，並無共同之子女，則兩人既無法互相照顧，需由各自子女照顧，因此分居，難謂無正當理由，又查妻子經濟能力不佳，自不能因其未分擔丈夫照護費用，即認其惡意遺棄。

法官也認為，兩人的狀況已無法共同生活，顯然無從以「分居兩地生活」認兩人婚姻已生破綻並無回復的希望，因此駁回離婚之訴。

浩智法律事務所主持律師陳振吉指出，共同生活有生活保持義務、生活扶養義務，從這對夫妻的情形來看，主、客觀上妻子已力照顧丈夫，兩人各由雙方子女接回照顧，不能歸責妻子不保持丈夫生活品質、不扶養照顧丈夫，因此丈夫和其子女提起惡意離棄訴請離婚被駁回，即使上訴，恐也難構成妻子惡意離棄。

彰化地方法院判決二婚老病夫妻不能離婚。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判決二婚老病夫妻不能離婚。記者簡慧珍／攝影

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