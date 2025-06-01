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KTV消費吐痰又甩門…3男不滿被趕出店外 聚眾施暴代價出爐

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

黃姓男子等3人到視聽歌唱行KTV消費時，因有隨地吐痰等行為，被業者要求離開後心生不滿，3人持樓梯間的滅火器返回後，朝KTV噴灑乾粉，還打傷出面制止的店員。法官審理後，依聚眾施暴罪分處4至6月徒刑，如易科罰金以1千元折算1日。全案可上訴。

判決指出，黃姓男子等3人去年9月9日某時許，在基隆市愛一路一家視聽歌唱行消費時，因在店內隨地吐痰又甩門，遭店家驅離後心生不滿，竟拿起樓梯間的乾粉滅火器，朝KTV店內噴灑，又將乾粉滅火器砸進店內。

朱姓店員持安全帽上前反擊，欲制止3人行為時，遭3人毆打。劉姓店員欲上前勸架時，也遭毆打臉部。

警方接獲報案派員到場處理後，製作筆錄後將全案移送法辦。基隆地檢署檢察官偵查後，依在公眾場所聚集3人以上下手實施強暴罪，起訴黃男等3人。黃男等3人另涉嫌毀損、傷害部分，以及朱姓、劉姓店員涉嫌妨害秩序部分均不起訴。

基隆地方法院審理時，黃男等3人坦承犯行，加上朱姓、劉姓店員證述明確，以及發發現場監視錄影畫面截圖照片、現場照片等卷證，認定3人犯行。

法官指出，黃男等3人不思理性循合法方式解決紛爭，竟在公眾得出入場所聚眾施暴，應予責難。念及坦認犯行，其中2人與店家與店員和解，考量素行、犯罪動機、手段、犯罪所生危害、參與程度，以及生活情狀，分處4至6月徒刑。

黃姓男子等3人持滅火器朝KTV噴灑乾粉，還打傷出面制止的店員。基隆地方法院法官審理後，依聚眾施暴罪分處4至6月徒刑。聯合報系資料照
黃姓男子等3人持滅火器朝KTV噴灑乾粉，還打傷出面制止的店員。基隆地方法院法官審理後，依聚眾施暴罪分處4至6月徒刑。聯合報系資料照

店員 基隆 KTV

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