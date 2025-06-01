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小姊妹遭步道斷樹砸頭變形 求償國賠774萬駁回

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

台南市張姓小姊妹與父母到關子嶺大凍山步道健行，下山時遭斷裂樹木砸中，致姊妹倆有頭部外傷併顱骨骨折，其中復原後還有頭型不對稱狀況，因而向管理機關林業保育署嘉義分署提告國賠774萬餘元；法院認為管理機關沒有疏失，駁回其訴。家屬不服將提上訴。

2023年5月28日，小姊妹與父母前往關子嶺大凍山步道健行，在步道1.9公里處被斷木砸中，姊妹倆有頭部外傷併顱骨骨折，其中小妹復原後仍有頭型不對稱狀況。姊妹倆父母委託律師主張，雖然樹木非人工設施，但斷木掉落於步道旁的林地、坡地，仍是管理機關林業保育署嘉義分署管理權責範圍，依工作要點每月應該巡察4、5次，因疏於管理步道周圍樹木，對交通安全設施維護顯有缺失，才會造成姊妹受傷，因此提出包括醫療、看護、精神撫慰金等，姊妹倆共774萬餘元國賠。

嘉義分署表示，樹木非屬系爭步道設施及管理項目，原生林木不是分署的管理事項。有依規定每月2次派員巡察，而且有標豎「相關路況原始未經整理，請勿靠近兩側」警示。又事故當日天候晴，沒有豪大雨、地震或其他異常狀況，並不需要為步道封閉或維護的情況，分署沒有管理欠缺，沒有賠償責任。

法院審理，樹基位於步道旁土坡上方外，經量測該樹木根部至步道邊坡側距離約為3.6公尺、根部至步道中央處距離約為4.7公尺，樹木生長於系爭步道旁土坡上方，屬大自然原生樹木，並非步道一部分，不是公共設施。山林有偶發自然斷裂而掉落於步道可能，管理機關定期巡查、警示立牌等沒有疏失，駁回其訴。

小姊妺遭步道斷木砸傷頭，認為管理機關有疏失提告國賠遭駁回。圖／本報資料照片
小姊妺遭步道斷木砸傷頭，認為管理機關有疏失提告國賠遭駁回。圖／本報資料照片

骨折 父母 嘉義

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