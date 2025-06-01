桃園端節連假9車飆車 1騎士被警一路追...告發26張罰單大失血

桃園市新屋區中山東路二段昨天清晨至少9輛改裝機車一字併排在路口競速，引起不少民眾錄影拍照檢舉，警方獲報派員攔查取締，機車騎士隨即鳥獸散， 23歲許姓騎士一路違規連闖紅燈、未打方向燈、蛇行，警方尾隨逮捕許男開出26張罰單，總共罰鍰3萬6千元，並依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

網友5月31日凌清晨5 時多，拍下至少9輛改裝排氣管機車，在桃園市新屋區中山東路一段499號路口，至少9輛改裝機車一字排在路口聚集，原地催油門發出很大轟鳴聲及白煙，隨後改裝機車競速飆車，許多民眾圍觀拍照錄影，將影音PO至網路，引起網友熱議。

楊梅警方今天表示，警方據報立即出動線上巡邏警力趕至現場取締，未料騎士發現四散，警方在新屋區中山東路與梅高路路口，警方發現疑似飆車機車上前攔查，一名飆車許男拒絕受檢逃逸，警方尾隨追捕，許男行經台66線平面道路往楊梅逃竄，一路連續闖紅燈、蛇行危險駕駛、變換車道未打方向燈及未兩段式左轉連續違規行為。

警方最後將許男在梅高路攔下，將他連續開出26張違規罰單，總共罰鍰3萬6千元，依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。許姓騎士懊惱表示，自己違規看見警察，因害怕警察開罰才逃逸，沿途闖紅燈等危險駕駛行為。