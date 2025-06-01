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新竹廚師染指同居人的國二女兒 遭重判4年

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹張姓男子與女友同居，竟染指女友的國二女兒小文（化名），去年5月至6月間伸出狼爪襲胸、性侵，事後，小文身心受創，到學校告訴老師，經學校通報，全案曝光；新竹地院審理終結，依強制性交、猥褻等罪將張判刑4年。

判決書指出，張男無前科，受雇從事餐飲業廚師，去年5月6日在住處違反小文意願，將手伸入對方上衣內撫摸、以口吸吮其胸部，並親吻小文臉部，甚至強行指侵並磨蹭小文下體。

同年6月，張男食髓知味，又趁小文不注意掀開對方上衣，撫摸、吸吮其胸部，親吻小文臉部，對小文為強制猥褻1次得逞。事後，小文身心受創，向老師訴苦，經學校通報，最終在家長陪同下到醫院驗傷，由檢警偵辦。

法官指出，張男是智識正常的成年人，身為小文母親的男友，明知小文僅14歲未成年，且張本身也有女兒，理應愛屋及烏，呵護照顧小文，竟為滿足個人一己性慾，兩度違反對方意願，對小文強制性交及強制猥褻，嚴重戕害小文身心健康與人格發展，並造成對方日後對兩性關係上認知偏差。

加上小文與其母明確表示無和解意願，顯見張的行為成小文身心受創嚴重，對於其家屬亦生難以磨滅的傷害，考量張坦承犯行，審酌依成年人故意對少年犯強制性交罪判刑3年4月、成年人故意對少年犯強制猥褻罪判刑10月，應執行4年。

張男染指女友的國二女兒小文（化名），去年5月至6月間違反對方意願伸出狼爪襲胸，甚至指姦、用生殖器磨蹭對方陰部；新竹地院審理終結，依強制性交、猥褻等罪將張判刑4年。示意圖／ingimage
張男染指女友的國二女兒小文（化名），去年5月至6月間違反對方意願伸出狼爪襲胸，甚至指姦、用生殖器磨蹭對方陰部；新竹地院審理終結，依強制性交、猥褻等罪將張判刑4年。示意圖／ingimage

猥褻 新竹 兩性關係

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