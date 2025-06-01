殺魚刀當街狂砍前同居人11刀致死僅賠10萬 法官要他再給796萬

高雄55歲邱姓男子不滿夏姓女同居人多次借錢，還懷疑她另結新歡，前年3月16日持魚刀追殺她致死，被國民法官重判15年，上訴後二審支持原判。夏女母親、子女迄今僅獲邱男賠償10萬元，家屬另提946萬元民事求償，法院判邱應賠償796萬元較為適當。可上訴。

檢方調查，邱男和夏女交往後，多次資助夏女生活開銷。邱男懷疑夏女出軌，2022年間曾找上夏女理論並當街猛毆。夏女不滿決定斷絕與邱男的往來，邱卻仍藉機騷擾夏女。同年11月夏女跑到警局聲請暫時保護令，前年1月獲准。

邱男收到夏女的暫時保護令後不滿，加上過去累積的宿怨，前年3月16日上午，先用電話連繫夏女，請夏女到他的魚攤談判，夏女到場時氣氛還算平和，但邱男不滿夏女執意分手，兩人便起爭執。

兩人爆發爭吵後，邱男雙手拿起長約32公分的魚刀，突然朝夏女的脖子揮擊，夏女閃掉後拔腿就跑，邱男則拿魚刀在後面追砍，沿路高喊「給你死」，兩人在菜市場當街追逐約300公尺後，夏女突然跌倒，追上前的邱男便拿魚刀朝夏女猛砍。

當時高市刑大偵八隊小隊長唐士林與偵查佐王秋評正前往仁武區辦案，兩人駕駛偵防車見邱男持刀殺人，隨即下車利用警棍打掉邱男的魚刀，當場將他壓制逮捕，夏女送醫後因深重11刀，急救後不治，邱男被檢方依殺人罪提起公訴。

全案由國民法官審理，去年9月完成評議後宣判，參審法官認為邱男手段凶殘，依殺人罪重判15年。檢方認為邱男手段凶殘，國民法官僅判15年量刑過輕，提起上訴改判，高雄高分院審理後，支持國民法官見解，維持原審刑度。

夏女離開後，留下年邁的母親與兩名兒子，她家人至今僅獲邱男賠償10萬元，家屬不滿，包含喪葬費、精神慰撫金等合計向邱男求償946萬8887元。