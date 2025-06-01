快訊

時代最強音或精英教育？陸生蔣雨融哈佛畢業致詞引熱議

MLB／大谷翔平、賈吉誰更強？退役三神獸給出答案

王心凌「穿真理褲」跪著立蛋 白皙美腿吸2萬網友朝聖

聽新聞
0:00 / 0:00

金錢豹酒女撞死人將假釋 得知死者家屬放棄千萬債權「內心潰堤」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

金錢豹女服務生顏子娠在2017年底時涉酒駕、毒駕撞死陳姓烘焙師，引發社會關注，死者胞姊陳昱芳事後與顏通書信，也會將信件發布在弟弟烘焙坊的臉書，紀錄此事、描述被害人家屬心境，陳今天凌晨貼文，顏今年已申請假釋，她與父母都不會原諒她，但因聲請強制執行時限已超過5年，她父親認為「時效過了就算了」，決定放棄。

陳昱芳今天深夜在「雅妃烘焙坊」臉書貼文，提到此案進度，顏子娠在入監服刑多年後，今年向法務部申請假釋，顏可望重獲自由。民事部分，當初家屬有獲得法院判決賠償一千萬餘元，不過後來發現，強制執行需在拿到債權證明的5年內，聲請強制執行，但她與家人漏注意此。

陳昱芳也提到，顏子娠入監已超過5年，若聲請強制執行，顏可抗辯主張「抗辯時效已完成而拒絕給付」，若她未抗辯，她們仍可以聲請強制執行，不過與父母討論後，父親認為未來法律程序可能繁瑣，「時效過了就算了，給她（顏）一條生路」，因此決定不再向顏追討損害賠償。

陳昱芳說，後來也有寫信告知顏女此事，根據更生團契的告知，未來若想完全重新開始，就必須斬斷過去那些或令顏女沈淪的環境和人，更生人需要管道暢通和友善的輔導，規勸顏女找對的機構協助回歸社會。

陳昱芳最後提到，「顏小姐，妳已自由，卻罪無可赦，我和我爸媽這一生不會原諒妳，但是我們陳家樂意見到妳悔改」、「妳努力悔改，我們努力放下」、「妳有我的地址，我卻沒有妳的，如果有任何想說的，我的信箱一直都在。」

顏子娠的回信則寫到，看完陳昱芳告知家屬放棄千萬債權時，她「內心潰堤」，未來行有餘力會捐款做公益服務，雖然看到家屬一生仍不願原諒她時，「心好痛」，但未來會接受陳昱芳的建議不再走回老路，也會與陳家保持聯繫，告知出監後的狀況。

顏子娠提到，陳昱芳書信中的每一字、都在關心鼓勵她的未來、真的很感人，「何德何能讓一個受害者家屬，放棄對加害人的千萬債權捆綁，甚至鼓勵往光明前進」，未來會不忘受害者家屬的提醒前進。

金錢豹女服務生顏子娠在2017年11月14日涉吸毒、酒駕賓士車，當日凌晨1時許，顏女在台中市西屯區台灣大道、西屯路口，撞死烘焙師陳育邦，二審判刑9年6月定讞，民事另賠償1068萬，當時顏子娠車內還有2名友人，但法官認為車內乘客與顏女撞死人無因果關係，免負賠償責任。

金錢豹女服務生顏子娠2017年底撞死陳姓烘焙師，死者家屬陳昱芳每年與顏通信，發布在臉書。圖／摘自雅妃烘焙坊
金錢豹女服務生顏子娠2017年底撞死陳姓烘焙師，死者家屬陳昱芳每年與顏通信，發布在臉書。圖／摘自雅妃烘焙坊
金錢豹女服務生顏子娠2017年底撞死陳姓烘焙師，死者家屬陳昱芳每年與顏通信，發布在臉書。圖／摘自雅妃烘焙坊
金錢豹女服務生顏子娠2017年底撞死陳姓烘焙師，死者家屬陳昱芳每年與顏通信，發布在臉書。圖／摘自雅妃烘焙坊

烘焙 強制執行 假釋

延伸閱讀

酒駕又毒駕…台中男狂飆撞死人 稱「過程有監視器」求交保被駁回

誇張！真當綠島是國外 警3天取締11件酒駕

假釋毒販又販毒賺8千元 法官批「再無情輕法重之情」重判16年半

天道盟分子關11年假釋又販毒被抓 警誘捕扣1千包毒咖啡

相關新聞

金錢豹酒女撞死人將假釋 得知死者家屬放棄千萬債權「內心潰堤」

金錢豹女服務生顏子娠在2017年底時涉酒駕、毒駕撞死陳姓烘焙師，引發社會關注，死者胞姊陳昱芳事後與顏通書信，也會將信件發...

殺魚刀當街狂砍前同居人11刀致死僅賠10萬 法官要他再給796萬

高雄55歲邱姓男子不滿夏姓女同居人多次借錢，還懷疑她另結新歡，前年3月16日持魚刀追殺她致死，被國民法官重判15年，上訴...

充電自行車深夜起火燒死樓上3住戶 女車主、房東均判刑

桃園中壢某棟五層樓公寓2022年9月，因2樓鄧姓女車主停放1樓車庫充電的自行車鋰電池短路爆炸起火，釀3樓蔣婦、4樓廖、楊...

新竹廚師染指同居人的國二女兒 遭重判4年

新竹張姓男子與女友同居，竟染指女友的國二女兒小文（化名），去年5月至6月間伸出狼爪襲胸、性侵，事後，小文身心受創，到學校...

中龍鋼鐵環評案敗訴 應重做環評

最高行政法院5月28日駁回中龍鋼鐵上訴，歷經7年的中龍鋼鐵廢棄物環評行政訴訟至此確定，居民勝訴。環境權保障基金會呼籲，中...

婦人台東南迴看裝置藝術摔傷提國賠 法院判縣府賠錢

台北周姓女子前年與夫前往台東大武海濱公園「夏日轉場」南迴藝術季作品遊玩，不慎從作品2樓高摔下，導致受傷送醫。事後周女提告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。