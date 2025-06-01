金錢豹酒女撞死人將假釋 得知死者家屬放棄千萬債權「內心潰堤」

金錢豹女服務生顏子娠在2017年底時涉酒駕、毒駕撞死陳姓烘焙師，引發社會關注，死者胞姊陳昱芳事後與顏通書信，也會將信件發布在弟弟烘焙坊的臉書，紀錄此事、描述被害人家屬心境，陳今天凌晨貼文，顏今年已申請假釋，她與父母都不會原諒她，但因聲請強制執行時限已超過5年，她父親認為「時效過了就算了」，決定放棄。

陳昱芳今天深夜在「雅妃烘焙坊」臉書貼文，提到此案進度，顏子娠在入監服刑多年後，今年向法務部申請假釋，顏可望重獲自由。民事部分，當初家屬有獲得法院判決賠償一千萬餘元，不過後來發現，強制執行需在拿到債權證明的5年內，聲請強制執行，但她與家人漏注意此。

陳昱芳也提到，顏子娠入監已超過5年，若聲請強制執行，顏可抗辯主張「抗辯時效已完成而拒絕給付」，若她未抗辯，她們仍可以聲請強制執行，不過與父母討論後，父親認為未來法律程序可能繁瑣，「時效過了就算了，給她（顏）一條生路」，因此決定不再向顏追討損害賠償。

陳昱芳說，後來也有寫信告知顏女此事，根據更生團契的告知，未來若想完全重新開始，就必須斬斷過去那些或令顏女沈淪的環境和人，更生人需要管道暢通和友善的輔導，規勸顏女找對的機構協助回歸社會。

陳昱芳最後提到，「顏小姐，妳已自由，卻罪無可赦，我和我爸媽這一生不會原諒妳，但是我們陳家樂意見到妳悔改」、「妳努力悔改，我們努力放下」、「妳有我的地址，我卻沒有妳的，如果有任何想說的，我的信箱一直都在。」

顏子娠的回信則寫到，看完陳昱芳告知家屬放棄千萬債權時，她「內心潰堤」，未來行有餘力會捐款做公益服務，雖然看到家屬一生仍不願原諒她時，「心好痛」，但未來會接受陳昱芳的建議不再走回老路，也會與陳家保持聯繫，告知出監後的狀況。

顏子娠提到，陳昱芳書信中的每一字、都在關心鼓勵她的未來、真的很感人，「何德何能讓一個受害者家屬，放棄對加害人的千萬債權捆綁，甚至鼓勵往光明前進」，未來會不忘受害者家屬的提醒前進。