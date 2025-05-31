充電自行車深夜起火燒死樓上3住戶 女車主、房東均判刑

桃園中壢某棟五層樓公寓2022年9月，因2樓鄧姓女車主停放1樓車庫充電的自行車鋰電池短路爆炸起火，釀3樓蔣婦、4樓廖、楊母子因鐵窗逃生不及，桃園地院審結，彭姓女房東依過失致死罪判10月，鄧姓女車主判1年，緩刑5年，並依調解內容給付被害人，可上訴。

審理時，59歲鄧女坦承犯行，卷內事證可證明她所犯的罪；45歲彭姓女房東則否認過失，不認買屋時已知公寓有增建頂樓加蓋及每層的陽台外推等違建，又擅自加裝鐵窗妨害逃生。

合議庭認為，起火公寓原本只能興建兩層樓，目前3至5樓的部分皆屬違章建築，且未通過消防安全檢查，屋頂平台也被封閉，讓住戶在火災發生時，失去逃生途徑。

房屋所有人彭女購入該屋後，直到火災事故發生前有4年多期間，本有充裕時間可改善不安全之處，但她既沒注意，也沒有改善，反而繼續出租3至5樓給租客收取租金，導致住戶的消防安全風險增加，顯然她未善盡出租人責任，且有過失。

雖然鄧女因為自行車充電不當，導致鋰電池起火燃燒，是火災的主要原因，但彭姓女房東行為也被認定為事故發生的重要因素。法院認為，彭女沒提供符合安全標準的居住設備與環境，這樣的過失同樣導致住戶蔣婦、廖母和楊子不幸死亡，因此彭女也要負責。

合議庭審酌，被告彭、鄧2女的行為對被害人家屬造成的影響，考量鄧女認罪，且與蔣婦、廖婦家屬調解，直到宣判前均按談妥的條件執行，而彭女否認犯行，至今未賠償被害人分文，考量鄧、彭各自對事故的影響程度，以及因她們疏忽所造成損害，被害家屬量刑意見及智識程度、生活狀況等情，各自量處適當之刑，其中，鄧女因已達成和解，因此對她宣告緩刑。

合議庭說明，檢方認為60歲羅姓房東也涉及過失致死罪嫌，經查羅男只是房屋所有權人，並非出租人，認為他沒有義務要提供安全合適的居住設備和環境，因此在本案中，認為羅男並無過失。

起訴指出，鄧女租住在中壢區民權路二段巷內五層樓公寓的二樓，平常以FOREVER U-14電動自行車代步，每天習慣晚間9時下班，便將充電線插在1樓插座充電，等到翌日上班前才拔除，案發前6天由於無法正常充電，鄧女委託莫姓義子協助購買充電線，並於火災發生前3個多小時，當晚啟用新買的充電線提早於8點充電。